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AYM'den Şahin Alpay için ikinci kez ihlal kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 12:28 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ'den tutuklu yargılanan gazeteci Şahin Alpay için 2'nci kez ihlal kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, AİHM toplantısından önce gündemine aldığı Şahin Alpay dosyasını dün inceledi. Müzakereler sonucunda “ihlal kararı” üzerinde görüş birliğine varan Yüksek Mahkeme “gerekçe”de ise uzlaşamamıştı. Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, Şahin Alpay ile ilgili ikinci kez ihlal kararı verdi.

Ayrıntılar gelecek...

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Anahtar Kelimeler:
şahin alpay Anayasa Mahkemesi

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Anayasa mahkemesi ihlal var diyorsa ihlal vardır.Hiç bir kişi ve kurum Anayasa mahkemesinin üstünde olamaz...
@nadirokay rte için hiçbir kurumun önemi yok tek bildigi emirlerini uyguladıkları hakim ve savcılardır
Bu dediğiniz Hukuk devleti için geçerlidir.. Yargı sisteminin en üst karar makamı olan, Anayasa mahkemesi kararlarının dahi alenen çiğnendiği, yok sayıldığı guguk devletlerinde ise; haktan, hukuktan, adaletten, yargı bağımsızlığından, demokrasiden bahsetmek elbette mümkün değildir..
nede olsa çıksada çıkmasada biz halka tazminat paralarını ödetirsiniz
anayasa mahkemesi can dundar icinde ihlal var dedi uyguladik sonrasni gorduk .... anayasa mahkemesi neye gore karar veriyor ...vatani icin degilde ideolojik kararlar veriyor gibi
nadir okay arkadaş o dediğin demokrasiyle yönetilen ülkelerde geçerli bizde iktidar işine gelmedimi anayasa mahkemesini tanımıyom diyecek kadar cüretkar koyunlarada biz demokrasi özgürlük ve hukuk devletiyiz diyecek kadar yüssüzdür
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