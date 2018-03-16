AYM'den Şahin Alpay için ikinci kez ihlal kararı!

Anayasa Mahkemesi, AİHM toplantısından önce gündemine aldığı Şahin Alpay dosyasını dün inceledi. Müzakereler sonucunda “ihlal kararı” üzerinde görüş birliğine varan Yüksek Mahkeme “gerekçe”de ise uzlaşamamıştı. Anayasa Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, Şahin Alpay ile ilgili ikinci kez ihlal kararı verdi.

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