HABER

AYM eski Başkanı Kılıç, Mardin'de manastırı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 18:52 | Son Güncelleme

ANAYASA Mahkemesi (AYM) eski Başkanı Haşim Kılıç, Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

AYM eski Başkanı Kılıç, Mardin'de manastırı ziyaret etti

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- ANAYASA Mahkemesi (AYM) eski Başkanı Haşim Kılıç, Mardin'in Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı'nı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Midyat ilçesinde bulunan Mor Gabriel Manastırı, bugün bölgeye gezmek için gelen AYM eski Başkanı Haşim Kılıç'ı ağırladı. Haşim Kılıç manastırı gezip yetkililerden bilgi aldıktan sonra Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Mor Timotheos Samuel Aktaş ile görüştü.

FOTOĞRAFLI

AYM eski Başkanı Kılıç, Mardin'de manastırı ziyaret ettiAYM eski Başkanı Kılıç, Mardin'de manastırı ziyaret etti

PARTNEREt yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!Et yiyen bakteri yüzünden bu hale geldi!
Müzisyen Metin Kor'un cenazesi Ankara'da toprağa verildiMüzisyen Metin Kor'un cenazesi Ankara'da toprağa verildi
Eskişehir'deki zehirlenmeEskişehir'deki zehirlenme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Mustafa Destici AK Parti’den istifa ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

Ağrı'da kaybolan küçük Leyla ölü bulundu! İHA muhabiri: Leyla toprağa gömülü bulundu

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nde polis amirinden ilginç sözler

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Muharrem İnce'den Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a çok sert sözler: İspatlayamazsan şerefsizsin!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

Erken yerel seçim iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi! CHP'den 'seçime hazırız' açıklaması!

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

HSK Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden aldı, Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

Mustafa Elitaş, OHAL'in kaldırılacağı tarihi açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.