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AYM, Kılıçdaroğlu'nun ifade özgürlüğünü ihlali iddiasının kabul edilemez olduğuna karar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 11:09 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurusunda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddialardan dolayı tazminat ödemeye mahkûm edilmesinin ifade özgürlüğünü ihlali iddiasının kabul edilemez olduğuna karar verdi.  Anayasa Mahkemesi (AYM) Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "İkinci Bölümü 18/7/2018 tarihinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun (2) (B.

Anayasa Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurusunda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddialardan dolayı tazminat ödemeye mahkûm edilmesinin ifade özgürlüğünü ihlali iddiasının kabul edilemez olduğuna karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "İkinci Bölümü 18/7/2018 tarihinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun (2) (B. No: 2015/2850) başvurusunda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.

OLAYLAR
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olan başvurucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, partisinin grup toplantılarında, bazı basın açıklamalarında ve televizyon programlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bazı iddialarını kamuoyuyla paylaşmıştır.
Bu iddialara karşı, olayların yaşandığı tarihteki Belediye Başkanı tarafından açılan davada, Asliye Hukuk Mahkemesi başvurucu aleyhine manevi tazminata hükmetmiştir. Bu karar Yargıtay tarafından onanmıştır. Başvurucunun onama kararına karşı yaptığı karar düzeltme başvurusu reddedilmiştir. Bunun üzerine başvurucu bireysel başvuruda bulunmuştur.

İDDİALAR
Başvurucu, dile getirdiği bazı iddialardan dolayı tazminat ödemeye mahkûm edilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini öne sürmüştür. Mahkemenin Değerlendirmesi: 6216 Sayılı Kanun’a ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’ne göre bireysel başvuruların, başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemiş ise ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekmektedir. Somut olayda başvurucunun Yargıtayın karar düzeltme talebinin reddine ilişkin nihai kararının öğrenildiği 14/5/2014 tarihinden itibaren otuz günlük başvuru süresi geçtikten sonra 16/2/2015 tarihinde bireysel başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle başvurunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir."

ANKARA (DHA)

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