AYM, Kılıçdaroğlu'nun ifade özgürlüğünü ihlali iddiasının kabul edilemez olduğuna karar verdi

Anayasa Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurusunda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddialardan dolayı tazminat ödemeye mahkûm edilmesinin ifade özgürlüğünü ihlali iddiasının kabul edilemez olduğuna karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "İkinci Bölümü 18/7/2018 tarihinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun (2) (B. No: 2015/2850) başvurusunda ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verdi.

OLAYLAR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı olan başvurucu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, partisinin grup toplantılarında, bazı basın açıklamalarında ve televizyon programlarında Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle ilgili bazı iddialarını kamuoyuyla paylaşmıştır.

Bu iddialara karşı, olayların yaşandığı tarihteki Belediye Başkanı tarafından açılan davada, Asliye Hukuk Mahkemesi başvurucu aleyhine manevi tazminata hükmetmiştir. Bu karar Yargıtay tarafından onanmıştır. Başvurucunun onama kararına karşı yaptığı karar düzeltme başvurusu reddedilmiştir. Bunun üzerine başvurucu bireysel başvuruda bulunmuştur.