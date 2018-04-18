Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın (1)

Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-İKİTELLİ Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında patlamalar meydana geliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

(FOTOĞRAF)