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AYMAKOOP AYAKKABICILAR SİTESİ'NDE YANGIN (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 22:30 | Son Güncelleme

Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesinde bulunan 4 katlı işyerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesinde bulunan 4 katlı işyerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında patlamalar meydana geldi.
Yangın, 21.00 sıralarında İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi B8 Blok'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçraması için yoğun çaba harcadı. Müdahale sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından havadan görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Yaşanan hareketlilik

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