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Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 22:44 | Son Güncelleme

İKİTELLİ Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesinde bulunan 4 katlı işyerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın (2)

Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-İKİTELLİ Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesinde bulunan 4 katlı işyerinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangında patlamalar meydana geldi.
Yangın, 21.00 sıralarında İkitelli Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi B8 Blok'ta bulunan 4 katlı bir binanın son katında çıkı Henüz belirlenemeyen nedenle ayakkabı imalathanesi olarak kullanılan işyerinde çıkan yangın çatı katına sıçradı. Yükselen alevler yan bloğun çatısına da sirayet etti. Bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçraması için yoğun çaba harcayarak önce yan bloktaki alevleri söndürdü. Müdahale sırasında zaman zaman patlamalar da yaşandı.
Yangın itfaiye ekiplerinin bir buçuk saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında büyük hasar meydana geldi.

(FOTOĞRAF)

Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın (2)Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın (2)Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın (2)Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde yangın (2)

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