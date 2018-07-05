Anayasa Mahkemesi, arazide bulduğu el bombasının patlaması sonucu yaralanan kişinin, yaşam hakkının ihlal edilmediğine, makul sürede yargılanma hakkının ise ihlal edildiğine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Cemal Kılıç, 2001'de çobanlık yaptığı arazide arkadaşıyla el bombası buldu. Bombanın patlamasıyla yaralanan Kılıç, 3 parmağını kaybetti.

Patlamayla ilgili olay yerinde jandarma tarafından inceleme yapıldı ve tespit tutanağında, Kılıç ve arkadaşının dere yatağında buldukları nesne ile oynamaları sonucu fünyenin patladığı, Kılıç'ın bu şekilde yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili açılan davada hazırlanan bilirkişi raporunda, el bombasının piminin başvurucu tarafından yatağından çıkarılması sonucu patladığı aktarıldı. Kusur raporunda ise Kılıç ve arkadaşı farklı oranlarda kusurlu bulundu.

Kılıç, patlayıcının arazide unutulmuş olması nedeniyle idarenin sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla 2002'de İçişleri Bakanlığına başvurdu, talebinin reddedilmesi üzerine de idare mahkemesinde tam yargı davası açtı. Mahkeme, maddi ve manevi tazminat talebinin kabulüne karar verdi.