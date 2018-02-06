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Tabutu açıp kızını son kez öpüp kokladı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 18:36 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde 7 yıl önce kızları Hilal'i 'SMA Tip 1' hastalığından kaybeden Sebahat ve Levent Sarı çifti, yaşaması için çok mücadele verdikleri 6 yaşındaki kızları Ecrin'i de aynı hastalıktan kaybetmenin acısını yaşıyor.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde 7 yıl önce kızları Hilal'i 'SMA Tip 1' hastalığından kaybeden Sebahat ve Levent Sarı çifti, yaşaması için çok mücadele verdikleri 6 yaşındaki kızları Ecrin'i de aynı hastalıktan kaybetmenin acısını yaşıyor.

Levent ve Sebahat Sarı çifti, yaklaşık 6 yılını hastanelerin yoğun bakımlarında geçirerek kızlarının yaşaması için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Sakarya Valiliği tarafından yardım kampanyasının başlatıldığı ve binlerce kişinin de seferber olduğu Ecrin Sarı, geçen gün tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ecrin'in anne ve babası tarifsiz acıyı 7 yıl sonra ikinci kez yaşadı. Ecrin'in cenazesi gözyaşları arasında ailenin yaşadığı Kocaali Gümüşoluk Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından cenaze Çobansayfan Camii'ne götürüldü. Baba Levent Sarı, burada taziyeleri kabul ederek tabutu açıp kızını son kez öpüp kokladı. Sarı ile birlikte çevredekiler de o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze namazına Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, Kocaali Kaymakamı Alper Balcı, aynı hastalıktan hayatını kaybederek gündeme gelen Eymen bebeğin babası Metin Çapkın ve çok sayıda kişi katıldı.

Ecrin'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Çobansayfan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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sakarya sma tip 1

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Başınız sağolsun....
mevlam Kimseye evlat acısı yaşatmasın... amin deyin dostlar
Allah yardımcımız olsun hepimizin ailesine sabırlar ihsan eylesin Allah kötü hastalıklardan kötülüklerden yavrularımızı korusun yarabbim
Allah peygamber sabrı versin.. çok zor
mekanın Cennet Olsunn
Allahım sen düşmanıma bile evlat acısı yaşatma????
ALLAH kimseye evlat acısı vermesin akşam akşam içim daraldı
Rabbim sabırlar versin. Allah kimseyi çocuklarıyla imtihan etmesin.
Allah sabır versin. Çocuk doğurup çöpe atan vicdansizlar iyi okusun bu haberi
Allah sabır versin çok acı bir durum çok acı evladı olan bilmez sevgisini körpe bir melektir o sabi Allahım bütün yavruları bütün çocukları bagışla ya rabbim evsiz barksız olanları evi ocagı olmayan yavruları kış günü botu çizmesi olmayanları sen koru yarabbim bu anaya babaya rabbim sabırlar şükürler ihsan eyle sonsuz şükürler sonsuz lütüf ihsan eyle Allahım rahmetin muamele eyle ölen yavrularına Allah kimseyi evlat acısı ile sınamasın evlatlarımız bizim ciger paremiz her şeyimiz onlarsız hayay düşünülemez nerde gariban çocuk yavrucak varsa sen koru rabbim AMİN BAŞINOZ SAG OLSUN
Allahım yarabbi kimseyi bu duruma düşürmesin ne kadar acı ya off melek oldu kuzucuk şimdi melek melek anaya babaya rabbim güç versin çok kötü cok acı durum Allah rahmet eylesin
Allah sabır versin
allah rahmet eylesin makamı cennet olur inşallah sabirlar diliyorum
Allah düşmanıma bile evlat acısı vermesin , Allah cennetinde kavustursun sizi.
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