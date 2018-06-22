Aynı ağaçta 10 çeşit meyve yetiştirdi

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da yaşayan bir çiftçi, uyguladığı aşılama tekniği sayesinde tek ağaçta 10 farklı tür meyve yetiştirmeyi başardı.

Merkeze bağlı Kasımcan köyünde yaşayan çiftçi Seyfettin Kamacı, yurt dışından gelen bir misafirinden öğrendiği aşılama tekniğini bahçesinde bulunan ağaçlara uyguladı. Bahçesindeki erik, üzüm ve dut ağaçlarını aşılayan Kamacı, bu sayede erik ağacından 10, üzüm ve dut ağaçlarından da üçer çeşit meyve elde etti.

Kamacı, bahçesindeki erik ağacına 2 yıl önce can erik, kara erik, alça, nektarin, Bursa şeftalisi, sarı erik, Japon eriği, ordubad kayısısı, şalak kayısısı ve ak kayısı dalları aşıladı. Ağaçtaki tüm türler bir süre sonra yetişerek meyve verdi.

Bu yıl aşılı ağaçtaki meyveleri toplayan çiftçi Kamacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl farklı bir aşılama yöntemi denediğini, gelecek yıllarda bu işi daha da geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Daha önce aşılamayı duyduğunu fakat nasıl yapıldığını bilmediğinden araştırma yürüttüğünü aktaran Kamacı, "Ben başlarda aşı işlerine çok meraklıydım, bir arkadaşım bildiğini söyledi, arkadaşım yaptıktan sonra ben de öğrendim, ondan sonra her dala bir çeşit bıraksam nasıl olur diye düşündüm. Bunları deneyerek bütün çeşitleri tek ağaçta toplamayı başardım." dedi.