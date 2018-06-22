HABER

Aynı ağaçta 10 çeşit meyve yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

Iğdır'da yaşayan bir çiftçi, merak ederek başladığı aşılama tekniğini kullanarak bahçesindeki erik ağacında 10 çeşit meyve yetiştirmeyi başardı - Çiftçi Seyfettin Kamacı: - "Ağaçlara çekirdeğine göre aşı yapıyorum, mesela elma, armut ve ayva diyelim, bunları çekirdekleri ve genleri aynıdır. Bunların bütün çeşitlerini tek ağaçta toplayabilirim" - Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyvecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Geçer: - "Çiftçi birbirine yakın türleri farkında olmadan veya yakın gördüğü için bir dal üzerine aşılamış, aynı familya içerisinde farklı türler, bunlar akraba olarak birbirine yakın olduğu için tutup gelişmişler"

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da yaşayan bir çiftçi, uyguladığı aşılama tekniği sayesinde tek ağaçta 10 farklı tür meyve yetiştirmeyi başardı.

Merkeze bağlı Kasımcan köyünde yaşayan çiftçi Seyfettin Kamacı, yurt dışından gelen bir misafirinden öğrendiği aşılama tekniğini bahçesinde bulunan ağaçlara uyguladı. Bahçesindeki erik, üzüm ve dut ağaçlarını aşılayan Kamacı, bu sayede erik ağacından 10, üzüm ve dut ağaçlarından da üçer çeşit meyve elde etti.

Kamacı, bahçesindeki erik ağacına 2 yıl önce can erik, kara erik, alça, nektarin, Bursa şeftalisi, sarı erik, Japon eriği, ordubad kayısısı, şalak kayısısı ve ak kayısı dalları aşıladı. Ağaçtaki tüm türler bir süre sonra yetişerek meyve verdi.

Bu yıl aşılı ağaçtaki meyveleri toplayan çiftçi Kamacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl farklı bir aşılama yöntemi denediğini, gelecek yıllarda bu işi daha da geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Daha önce aşılamayı duyduğunu fakat nasıl yapıldığını bilmediğinden araştırma yürüttüğünü aktaran Kamacı, "Ben başlarda aşı işlerine çok meraklıydım, bir arkadaşım bildiğini söyledi, arkadaşım yaptıktan sonra ben de öğrendim, ondan sonra her dala bir çeşit bıraksam nasıl olur diye düşündüm. Bunları deneyerek bütün çeşitleri tek ağaçta toplamayı başardım." dedi.

Kamacı, aşılama yaptığı ağacın görenler tarafından ilgiyle karşılandığını belirterek, "Şimdi ağaçlara çekirdeğine göre aşı yapıyorum, mesela elma, armut ve ayva diyelim, bunların çekirdekleri ve genleri aynıdır. Bunların bütün çeşitlerini tek ağaçta toplayabilirim. Mesela şeftali, kayısı, Japon eriğinin bütün çeşitlerini tek ağaçta toplayabilirim." diye konuştu.

- "Ağacımda 10 çeşit meyve var, gelecek yıl buna 20-30 çeşit katarım"

Aşılamayı apartman şeklinde, üst üste yaptığını anlatan Kamacı, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar ilk denediğimde 10 tür yetiştirdim. İstersem 100 çeşit yetiştiririm. Büyük bir ağacı budayıp ne kadar aşı yaparsam hepsi tutuyor. Şimdi adam apartmanda yaşıyor veya bahçesi küçük, bu adam çeşitli meyveler istiyor. Her meyveden bir ağaç dikmek zorunda değil. Kayısı ağacını farz edelim, güzelce budarsın, her birine bir meyve aşısı yaparsın. Şimdi benim ağacımda 10 çeşit meyve var, gelecek yıl buna 20-30 çeşit katarım."

- "Akraba olarak birbirine yakın olduğu için tutup gelişmişler"

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyvecilik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kenan Geçer de aşılama tekniğiyle güzel bahçeler kurulabileceğini ve bu tekniğin çok önemli olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Birbirine yakın türleri aşılamamız önemli çünkü aşı uyuşmazlığı dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Örneğin yumuşak çekirdekli meyve türleri elma, armut veya portakal üzerine turunç, dut üzerine beyaz dut gibi aşılamalar yapabiliriz. Burada da çiftçi birbirine yakın türleri farkında olmadan veya yakın gördüğü için bir dal üzerine başka türleri aşılamış, aynı familya içerisinde farklı türler. Bunlar akraba olarak birbirine yakın olduğu için tutup gelişmişler. Biraz daha sevdiği için bu işi güzel aşılamıştır, bakımını yapmıştır ve meyveler gelişmiştir."

Görünüşüyle ilgi çeken ağaç, çevreden geçenler ve böyle bir ağaç olduğunu duyanlar tarafından da ilgi görüyor.

PARTNERSosyal medyada paylaştı! Fena rezil olduSosyal medyada paylaştı! Fena rezil oldu
Yayla yolculuğuna yağmur ertelemesiYayla yolculuğuna yağmur ertelemesi
Tek odada, 14 kişi yaşıyorTek odada, 14 kişi yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aşılama çiftçi ığdır tarım

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

Muharrem İnce İzmir mitingi sonrası ateş püskürdü: Yazıklar olsun size! Utanmazlar!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

Fenerbahçe sponsorluk çalışmalarına hız verdi

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı

İçişleri Bakanı Soylu: FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

Tarihi anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Üçüncü Havalimanı'na indi

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Kiracısının ne yaptığını öğrenen ev sahibi evini bastı!

Kiracısının ne yaptığını öğrenen ev sahibi evini bastı!

Kocasını öldürdü, bu halde bulundu

Kocasını öldürdü, bu halde bulundu

İki ay önce nişanlanmışlardı! Kötü haber geldi

İki ay önce nişanlanmışlardı! Kötü haber geldi

'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu öne sürülen kişi yakalandı

'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın sağ kolu olduğu öne sürülen kişi yakalandı

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.