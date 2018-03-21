"Aynı anda iki yerde operasyon icra edilebilir"

Güvenlik politikaları uzmanı Yarar, "Sayın Cumhurbaşkanımız rotayı belirledi. Münbiç’ten başlayan bir rota belirlendi. Muhtemelen bir yerde aynı anda iki operasyon icra edilebilir. Bunlardan birisi Münbiç biri Sincar olabilir. Aynı anda hem Suriye’de hem de Kuzey Irak’ta operasyon icra edilebilir." dedi.

Karabük Üniversitesi Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Kulübü ve Milli Türk Talebe Birliği Karabük Şubesi tarafından, "Bir Gece Ansızın Geldik" konulu konferansa katılan Yarar, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı ve gelinen süreci değerlendirdi.

100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki konferansta konuşan Güvenlik Uzmanı Yarar, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonları anlattı.

Zeytin Dalı Harakatı'ndan sonraki süreçle ilgili neler olabileceği yönünde görüşleri dile getiren Yarar, "Sayın Cumhurbaşkanımız rotayı belirledi. Münbiç’ten başlayan bir rota belirlendi. Muhtemelen bir yerde aynı anda iki operasyon icra edilebilir. Bunlardan birisi Münbiç biri Sincar olabilir. Aynı anda hem Suriye’de hem de Kuzey Irak’ta operasyon icra edilebilir. Buna hep beraber hazırlıklı olalım." diye konuştu.