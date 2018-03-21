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"Aynı anda iki yerde operasyon icra edilebilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 21:33 | Son Güncelleme

Güvenlik politikaları uzmanı Yarar: - "Sayın Cumhurbaşkanımız rotayı belirledi. Münbiç’ten başlayan bir rota belirlendi. Muhtemelen bir yerde aynı anda iki operasyon icra edilebilir. Bunlardan birisi Münbiç biri Sincar olabilir. Aynı anda hem Suriye’de hem de Kuzey Irak’ta operasyon icra edilebilir"

Güvenlik politikaları uzmanı Yarar, "Sayın Cumhurbaşkanımız rotayı belirledi. Münbiç’ten başlayan bir rota belirlendi. Muhtemelen bir yerde aynı anda iki operasyon icra edilebilir. Bunlardan birisi Münbiç biri Sincar olabilir. Aynı anda hem Suriye’de hem de Kuzey Irak’ta operasyon icra edilebilir." dedi.

Karabük Üniversitesi Akademik Düşünce Eğitim Medeniyet Kulübü ve Milli Türk Talebe Birliği Karabük Şubesi tarafından, "Bir Gece Ansızın Geldik" konulu konferansa katılan Yarar, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı ve gelinen süreci değerlendirdi.

100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki konferansta konuşan Güvenlik Uzmanı Yarar, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonları anlattı.

Zeytin Dalı Harakatı'ndan sonraki süreçle ilgili neler olabileceği yönünde görüşleri dile getiren Yarar, "Sayın Cumhurbaşkanımız rotayı belirledi. Münbiç’ten başlayan bir rota belirlendi. Muhtemelen bir yerde aynı anda iki operasyon icra edilebilir. Bunlardan birisi Münbiç biri Sincar olabilir. Aynı anda hem Suriye’de hem de Kuzey Irak’ta operasyon icra edilebilir. Buna hep beraber hazırlıklı olalım." diye konuştu.

Konuşmasında, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, Safranbolu ilçesindeki ailesini ziyaret ettiğini söyleyen Yarar, şöyle devam etti:

"Beni inanılmaz derecede mutlu eden bir durum ile karşılaştım. Bütün kitaplarımı şehidimizin evinde gördüm. Ömer astsubay benim bütün kitaplarımı okumuş, annesi 'seni çok severdi, keşke seni yaşarken görseydi' dedi. Benim öyle bir imkanım olmadı ama en azından annesi ve babasını görmek, eşini ziyaret etmek bana ömrüm boyunca unutamayacağım bir an yaşattı. Hiç unutamayacağım bir yerdi. Bu kadar metanetli insanları ben bir arada çok uzun zamandan beridir görmedim. Her şehit ailesinde aynı tabloyu görüyorum, onlara Allah o sabrı ve metaneti veriyor. O gecede şehidimizin cenazesinin fotoğrafını yayınlayıp Twitter’da paylaştığım ve altına yazdığım şeyi bir kez daha söylüyorum. Ben Karabük halkı önünde saygıyla eğiliyorum, şehitlerine layık bir temsiliyetle onu karşıladılar. Ailesine aynı şekilde sahip çıktılar. Eski asker olarak şehidimize bu kadar sahip çıkılmasından çok gurur duydum. Allah onlardan razı olsun."

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Güvenlik Uzmanı Mete Yarar Karabük

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