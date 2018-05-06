Aynı bölgede iki gün arayla beton mikseri ve TIR kazası

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) - ELAZIĞ’da, iki gün önce seyir halinde olan beton mikserinin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak petrol istasyonuna girdiği mevkide, bu kez bir TIR kazası meydana geldi.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinden, şehir merkezi istikametine giden yolda, 2 gün önce bir beton mikseri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak, petrol istasyonuna girdi. Yan dönerek, kontrolsüz bir şekilde petrol istasyonuna giren beton mikseri, yanına kadar geldiği akaryakıt pompasına çarpmadan durdu .Faciadan kıl payı dönülen olaydan iki gün sonra aynı noktada bu kez bir TIR kazası meydana geldi. Kovancılar ilçesinden Elazığ'a gitmekte olan TIR, dün saat 21.30 sıralarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya girdi. Yine aynı petrol istasyonunun büyük tehlike yaşadığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

