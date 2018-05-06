Aynı bölgede iki gün arayla beton mikseri ve TIR kazası

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) - ELAZIĞ’da, iki gün önce seyir halinde olan beton mikserinin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak petrol istasyonuna girdiği mevkide, bu kez bir TIR kazası meydana geldi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinden, şehir merkezi istikametine giden yolda, 2 gün önce bir beton mikseri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak, petrol istasyonuna girdi. Yan dönerek, kontrolsüz bir şekilde petrol istasyonuna giren beton mikseri, yanına kadar geldiği akaryakıt pompasına çarpmadan durdu .Faciadan kıl payı dönülen olaydan iki gün sonra aynı noktada bu kez bir TIR kazası meydana geldi. Kovancılar ilçesinden Elazığ'a gitmekte olan TIR, dün saat 21.30 sıralarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya girdi. Yine aynı petrol istasyonunun büyük tehlike yaşadığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur
İran: Sanchi faciasından Çinli Crystal gemisi sorumludur
Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu
Gazze'de büyük patlama: 6 ölü, 3 yaralı
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum