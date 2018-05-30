"Aynı dairenin farklı kişilere satılması" davası

Adana'da apartman dairelerini proje aşamasında ve inşaat halinde satış sözleşmesi ile 35 kişiye satmalarına karşın aynı evleri başka kişilere de tapu devri ile satıp 8 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen biri tutuklu 7 sanığın 245'er yıl hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu müteahhit İsmail Arapoğlu ile tutuksuz sanıklar Abdulhakim P, Abdullah Ş, Aytekin Y, Barbaros Fazlı Y, Senan A. ve Ahmet C. ile avukatları ve bazı müştekiler katıldı.
Mahkeme başkanı, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklarla ilgili açılan benzer bir dava dosyasının da mahkemelerindeki dosyayla birleştirildiğini söyledi.
Birleştirme kararı sonrası savunma yapmaları istenen tüm sanıklar, suçlamayı bildiklerini, asıl dosyada savunma yaptıklarını ve yeni bir beyanlarının olmadığını belirtti.
Müştekilerden Melih Torunlar, zararının karşılanmadığını ancak sanıkların borcunu ödeyeceklerini belirtmesi nedeniyle şikayetçi olmadığını ifade etti.
Cumali Daylak ise bir gayrimenkul şirketinin hissedarı olduğunu, Arapoğlu İnşaat şirketinden 25 daire satın aldıklarını belirterek, "Satın almalarda Ahmet C. dışındaki tüm sanıklarla muhatap olduk, tamamı bu satın almalardan haberdardır. Abdullah, Abdulhakim ve Senan iş yerimize gelerek İsmail Arapoğlu'nun kumar oynayarak borçlandığını ve bu nedenle tefecilerden para aldığını, taşınmazları bu tefecilere 'emanet' adı altında devrettiğini söylediler. Sanıklar olaylardan tamamen İsmail Arapoğlu'nun sorumlu olduğunu öne sürüyorlar ancak hepsi de yapılan olaylardan haberdardır." ifadesini kullandı.
Mustafa Kılınç da emlak şirketi sahibi olduğunu, yatırım amaçlı 5 daire aldığını ancak dairelerin kendisine teslim edilmediğini anlatarak şikayetçi oldu.
Diğer müştekiler ise satın aldıkları dairelerin başkalarına devredildiğini, zararlarının da giderilmediğini belirterek şikayetçi olduklarını dile getirdi.
Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- Olay
Müteahhit İsmail Arapoğlu'nun dört ayrı semtte yaptığı apartman dairelerini proje aşamasında ve inşaat halinde iken 2015-2017 yılları arasında satış sözleşmesi yaparak satın alan vatandaşlar, dairelerinin başka kişilere satıldığını öğrenince müteahhit Arapoğlu ve ortakları ile yanlarında çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Yapılan soruşturma sonunda müteahhit Arapoğlu 18 Aralık 2017'de tutuklanırken, diğer sanıklar hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.
"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan haklarında dava açılan sanıkların dolandırdıkları her bir kişi için ayrı ayrı cezalandırılmaları istemiyle 245'er yıl hapisleri istenmişti.
Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Ahmet Maranki ile ilgili flaş gelişme! 24 Haziran seçimleriyle ilgili sözleri büyük tepki çekmişti...
15 Temmuz'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sivilleri böyle vurmuşlar
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Son dakika! Hamas'ın açıklaması şaşırttı: İsrail'le anlaştık
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Okuyucu Yorumları 0 yorum