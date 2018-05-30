"Aynı dairenin farklı kişilere satılması" davası

Adana'da apartman dairelerini proje aşamasında ve inşaat halinde satış sözleşmesi ile 35 kişiye satmalarına karşın aynı evleri başka kişilere de tapu devri ile satıp 8 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen biri tutuklu 7 sanığın 245'er yıl hapisle cezalandırılmaları istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu müteahhit İsmail Arapoğlu ile tutuksuz sanıklar Abdulhakim P, Abdullah Ş, Aytekin Y, Barbaros Fazlı Y, Senan A. ve Ahmet C. ile avukatları ve bazı müştekiler katıldı.

Mahkeme başkanı, Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklarla ilgili açılan benzer bir dava dosyasının da mahkemelerindeki dosyayla birleştirildiğini söyledi.

Birleştirme kararı sonrası savunma yapmaları istenen tüm sanıklar, suçlamayı bildiklerini, asıl dosyada savunma yaptıklarını ve yeni bir beyanlarının olmadığını belirtti.

Müştekilerden Melih Torunlar, zararının karşılanmadığını ancak sanıkların borcunu ödeyeceklerini belirtmesi nedeniyle şikayetçi olmadığını ifade etti.