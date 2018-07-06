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Aynı gün iki acıyı birden yaşayan ailenin evinde yas

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 16:54 | Son Güncelleme

DÜZCE’de trafik kazasında ölen Ersin Yıldız (20) ile oğlu defnedildikten 3 saat sonra acıya dayanamayıp kalp krizi geçiren Behiye Yıldız’ın (55) ölümü, Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki aileyi yasa boğdu.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- DÜZCE’de trafik kazasında ölen Ersin Yıldız (20) ile oğlu defnedildikten 3 saat sonra acıya dayanamayıp kalp krizi geçiren Behiye Yıldız’ın (55) ölümü, Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki aileyi yasa boğdu. Yıldız ailesinin evi, taziyeye gelenlerle dolup taştı.

TEM yolu Düzce Gümüşova rampaları mevkiinde önceki gün gece saatlerinde İbrahim Arslan yönetimindeki kamyonet, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü İbrahim Arslan yaralandı, yanındaki Ersin Yıldız ise hayatını kaybetti. Bir hafta sonra askere gidecek olan Ersin Yıldız'ın cenazesi, dün memleketi Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde öğle namazının ardından toprağa verildi.

Ersin Yıldız'ın annesi Behiye Yıldız, cenaze namazının ardından fenalaşarak Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Behiye Yıldız, oğlu defnedildikten 3 saat sonra doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Behiye Yıldız'ın cenaze namazı, aynı gün akşam namazı öncesi oğlunun da cenaze namazının kılındığı Akıncılar Köyü Camii'nde kılındı. Anne Yıldız'ın cenazesi Doğancı Köyü'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Oğlunun yanına defnedilen annenin mezarının tacına tülbent asıldı.

Aynı gün iki acıyı birden yaşayan Yıldız ailesinin evi, taziyeye gelenlerle dolup taştı. Baba Fahri Yıldız ve oğulları Ergin ile Emrah Yıldız, taziyeleri kabul etti. Evin bahçesinde ölen anne ve oğluna dualar okundu. Yıldız ailesinin evlerinin önünde tedbir amaçlı ambulans bekletildiği belirtildi.

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