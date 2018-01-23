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Aynı iş yerini 6 saatte 3 kez soydular

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 17:39 | Son Güncelleme 5 dakika önce

- Sakarya'da, bir bilişim mağazasından yapılan hırsızlık, güvenlik kameralarına yansıdı - Hırsızların 6 saatte 3 kez girdikleri iş yerinden 400 bin lira değerinde ürün çaldığı tespit edildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki bir bilişim mağazasındaki hırsızlık anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bilişim üzerine faaliyet gösteren iş yerine sabah saatlerinde gelen Yunus Emre Asan, ofisindeki bilgisayarlar ile çeşitli elektronik eşyalarının olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, 2 şüphelinin yaklaşık 6 saatte 3 kez girdikleri iş yerinden, 400 bin lira değerinde bilgisayar, cep telefonu ve çeşitli elektronik eşya çaldığını tespit etti.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, iş yerine farklı saatlerde giren hırsızların, güvenlik kamerasının yönünü değiştirmeleri, çalışma ofisine girerek çekmeceleri karıştırmaları ve bazı eşyaları götürmeleri yer alıyor.

(AA)

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