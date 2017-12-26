Aynı kışlada bu kez de grip salgını: 10 asker hastanelik oldu

Habertürk Haber Merkezi'nden Ahmet Ünsal'ın haberine göre, Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugayı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yaklaşık 10 asker akşam yemeğinin ardından ağır gribal sıkıntıları ile kışla revirinde sağlık kontrolünden geçirildi. Kışladaki doktorların yaptıkları ilk muayenenin ardından erler ileri tetkik için kışla karşısında bulunan Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı.

Askerlere serum bağlanarak müşahede altına alındı. Yapılan ilk tetkiklerde askerler halsizlikten şikayet edip kalplerinde ağrı olduğunu dile getirdiler.

Manisa Sağlık Müdürlüğü birimleri kışla yetkililerinden grip salgınlığı şikayetler ile gelmesi ihtimal olan askerlerle ilgli birtakım önlemler aldı.

Öte yandan, mayıs ve haziran ayında yedikleri yemeklerden dolayı bir askerin hayatını kaybetmesi yüzlerce askerin zehirlenmesiyle sonuçlanan olayla ilgili ilk duruşma 24 Nisan 2018'de Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.