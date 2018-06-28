Aynı olaya ilişkin farklı kararlar hak ihlali getirdi

Anayasa Mahkemesi, aynı maddi olaya dayanılarak açılan davalarda farklı sonuca ulaşılması nedeniyle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) bünyesinde bir termik santralde çalışan Hakan Altıncan, hizmet kolunda faaliyette bulunan bir sendikaya üye oldu ancak EÜAŞ, başvurucunun kendi personeli olmadığını belirterek üyelik başvuru belgelerini iade etti.

Aralarında Altıncan'ın da bulunduğu aynı iş yerinde ve benzer koşullarda çalışan çok sayıda işçi tarafından şirket ile imzalanan ve halen yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesine dayanarak ayrı ayrı alacak davası açıldı.

Kütahya İş Mahkemesi, Yargıtay denetiminden geçerek kesinleşen çok sayıda dosyayı emsal göstererek, başvurucunun ve diğer işçilerin hizmet alım ihalesini alan alt işverenlerin değişmesine rağmen çalışmaya devam ettikleri, hizmet alımına konu işin asıl iş niteliğinde olduğu ve bu itibarla asıl işveren ile alt işveren arasındaki hizmet alımının muvazaalı olduğu gerekçesiyle davaların kabulüne karar verdi.