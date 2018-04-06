"Aynı ortamda çalışan herkes yıpranma payı almalı"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarına yıpranma payı konusuna ilişkin, "Yıpranma payı konusunda farklı çalışmalar yapılıyor ancak biz bunu doğru bulmuyoruz. Sonuçta sağlık alanında verdiğimiz hizmeti ekip halinde veriyoruz. Biz aynı ortamda çalışan ve aynı ortamı soluyan herkesin yıpranma payı alması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Memiş, sendikanın Ordu Şube Başkanı Bilal İnanlı ile Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Memiş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'ya çeşitli açılış programları için geldiğini ifade etti.

Memiş, sağlık çalışanlarının yıpranma payı konusunda da açıklamalarda bulunarak, döner sermaye sisteminin daha adil olması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının bütün sorunlarını Sağlık Bakanlığına ilettiklerini belirten Memiş, "Yıpranma payı konusu, önümüzdeki günlerde torba yasayla Meclis gündemine gelecek. Öncesinde Bakanlar Kurulu'na da konu getirildi ve burada da konuşuldu." diye konuştu.