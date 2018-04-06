HABER

"Aynı ortamda çalışan herkes yıpranma payı almalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 23:44 | Son Güncelleme

Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş: - "Yıpranma payı konusunda farklı çalışmalar yapılıyor ancak biz bunu doğru bulmuyoruz. Sonuçta sağlık alanında verdiğimiz hizmeti ekip halinde veriyoruz. Biz aynı ortamda çalışan ve aynı ortamı soluyan herkesin yıpranma payı alması gerektiğini düşünüyoruz"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sağlık çalışanlarına yıpranma payı konusuna ilişkin, "Yıpranma payı konusunda farklı çalışmalar yapılıyor ancak biz bunu doğru bulmuyoruz. Sonuçta sağlık alanında verdiğimiz hizmeti ekip halinde veriyoruz. Biz aynı ortamda çalışan ve aynı ortamı soluyan herkesin yıpranma payı alması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Memiş, sendikanın Ordu Şube Başkanı Bilal İnanlı ile Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret etti.

Memiş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'ya çeşitli açılış programları için geldiğini ifade etti.

Memiş, sağlık çalışanlarının yıpranma payı konusunda da açıklamalarda bulunarak, döner sermaye sisteminin daha adil olması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının bütün sorunlarını Sağlık Bakanlığına ilettiklerini belirten Memiş, "Yıpranma payı konusu, önümüzdeki günlerde torba yasayla Meclis gündemine gelecek. Öncesinde Bakanlar Kurulu'na da konu getirildi ve burada da konuşuldu." diye konuştu.

Memiş, Maliye Bakanlığının yıpranma payının kapsamını daraltmak istediğini ileri sürerek, "Yıpranma payı konusunda farklı çalışmalar yapılıyor ancak biz bunu doğru bulmuyoruz. Sonuçta sağlık alanında verdiğimiz hizmeti ekip halinde veriyoruz. Biz aynı ortamda çalışan ve aynı ortamı soluyan herkesin yıpranma payı alması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim öncelikle isteğimiz düzenlemenin herkesi kapsaması." diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının haklarına yönelik her türlü mücadeleyi vereceklerinin altını çizen Memiş, işin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

Memiş, hekimlerin emekli maaşlarına yönelik bir çalışma yapıldığı da aktararak, şöyle konuştu:

"Burada da benzer çalışmanın tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde yapılmasını istiyoruz. Hekimin dışındaki diğer tüm sağlık çalışanlarının da emeklilik maaşlarında mutlaka artış olması lazım. Torba yasaya hekim maaşlarının yanında diğer sağlık çalışanlarının da eklenmesini talep ediyoruz. Aksi durumda 400 bin sağlık çalışanı küstürülmüş olur. Onun için sağlık çalışanlarının emeklilik maaşlarının da düzenlemesini bekliyoruz. İnşallah torba yasayla bu sorun da çözülür. Biz de konunun sonuna kadar takipçisi olacağız."

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Pentagon'dan Trump'a tepki: DedikoduPentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Yangından kaçış anı kameradaYangından kaçış anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş

En Çok Okunan Haberler

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Doğu Guta'da katliamın bilançosu ağırlaşıyor: 30 sivil öldü, 50'den fazla kişi yaralandı

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

AK Partili Külünk, FETÖ'den sonraki yeni tehlikeye dikkat çekti: 10 yıl sonra her noktaya sirayet edecek

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Drone'la tespit ettiler! Fuhuş baskını

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da gece yarısı art arda iki deprem! (Kandilli son depremler)

Van'da gece yarısı art arda iki deprem! (Kandilli son depremler)

Diyanet, internetten sahte isimle yayın yapan imamı meslekten ihraç etti

Diyanet, internetten sahte isimle yayın yapan imamı meslekten ihraç etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 4 kişiyi öldüren Volkan Bayar tutuklandı

Osman Kavala ve Henri Barkey 15 Temmuz'dan önce PKK'lılarla görüşmüş

Osman Kavala ve Henri Barkey 15 Temmuz'dan önce PKK'lılarla görüşmüş

İstanbul'a kış geri döndü! Hava sıcaklığı bir anda düştü

İstanbul'a kış geri döndü! Hava sıcaklığı bir anda düştü

Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi

Doğan Medya'nın satışı resmen KAP'a bildirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.