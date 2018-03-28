’Ayrı Tel’ oyunu Biga´da sahnelendi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Büşra Köseoğlu’nun yazdığı ve yönettiği 2 perdelik komedi oyunu Atatürk Kültür Merkezinde sahnelendi.

Bigalıların yoğun ilgi gösterdiği oyunun sonunda sahneye çıkarak hem oyunculara hem de tiyatro severlere teşekkür eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, günün anısına çiçek ve hediye takdim etti. Başkan Işık yaptığı konuşmada " Oyun bizi hem güldürdü, hem duygulandırdı, hem düşündürdü. Kendilerine bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum" dedi. Köseoğlu ise 27 Mart Dünya tiyatrolar gününde kendisinin yazıp, yönetip oynadığı tiyatro oyunun sahnelenmesine fırsat veren Başkan Işık’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.