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Ayrılıkçı Güney Osetya'da üç Gürcü kaçırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 21:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Margvelaşvili, kaçırılanlardan birinin öldürüldüğünü açıkladı

TİFLİS (AA) - Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, tek taraflı ayrılığını ilan eden Güney Osetya'da dün üç Gürcü'nün kaçırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, kaçırılanlardan birinin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlığın internet sitesindeki yazılı açıklamada, dün, Rusya'nın desteklediği ayrılıkçıların, üç Gürcistan vatandaşını Güney Osetya'nın işgal hattının olduğu bölgede kaçırdığı belirtildi.

Açıklamada, kaçırılanların Arçil Tatunaşvili, Levan Kutaşvili ile İoseb Pavliaşvili'nin bölgenin Tskinvali kentinde tutulduğu ifade edildi.

- Gürcistan'dan Rusya'ya tepki

Bakanlık, vatandaşlarının kaçırılmasına tepki gösterirken, uluslararası toplumun Güney Osetya'nın işgal hattında kışkırtıcı ve yasadışı faaliyetlerini artıran Rusya'ya tepki gösterilmesi çağrısında bulundu.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Margvelaşvili de Tutanaşvili'nin öldürüldüğünü açıkladı.

Margvelaşvili, Tiflis'te resmi temaslarda bulunan Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen'le bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, daha önce asker olan Tutanaşvili'nin güvenlik ve barışa hizmet ettiğini belirterek, "Küresel güvenliği yıllardır koruyan arkadaşımız birkaç saat önce işgal altındaki topraklarda öldürüldü." dedi.

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