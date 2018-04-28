Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Hürriyet yazarı Ayşe Baykal, geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi himayesinde düzenlenen Erbakan Ödülleri Gecesi’ne ilişkin köşesinde dikkat çeken ifadeler kullandı.
“2017 yılında Erbakan’ı Anma Gecesi de benzer tartışmalarla geçmişti hatırlarsanız. Kişiler farklı ama yaşanan sorunlar aynı. Bakış açımızı değiştirmediğimiz sürece bu tarz tartışmaların son bulacağını zannetmiyorum” diye yazan Baykal, Erbakan Ödülleri’nin teklif edilen bir ismin, “Bu ödülü alırsam Tayyip Bey kafamı koparır” diyerek reddettiğini söyledi.
İşte Baykal’ın o yazısı:
“Size bir soru soracağım ama lütfen bu soruyu taraf olarak cevaplandırmayın. Cevabı yüksek sesle söylemeseniz de olur, kendinize dürüst olun yeter.
Geçmiş tarihte kendisine Erbakan Ödülleri teklif edilen mahallemizin bir büyüğünün, “Ben ihalelere giriyorum. Bu ödülü alırsam Tayyip Bey kafamı koparır” diyerek ödülü kabul etmemesi mi Erbakan’ın hatırasına saygıdır; yoksa geçmişte kendisini eleştirmiş olan bir kişinin adına yapılan törene katılması mı?
Ve siz, müteahhit sevgisi (!) mi yoksa muhalif saygısı mı isterdiniz ardınızdan?
Not: Tayyip Bey’in, Erbakan adına ödül törenine katılanlara tepki göstereceğini zannetmiyorum. Lâkin bu tarz iddialarla ilgili açıklama yapmasını ve konuyu aydınlığa çıkarmasını çok isterim.”
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