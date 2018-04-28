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Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:13 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Baykal, geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi himayesinde düzenlenen Erbakan Ödülleri Gecesi’ne ilişkin köşesinde dikkat çeken ifadeler kullandı...

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Hürriyet yazarı Ayşe Baykal, geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi himayesinde düzenlenen Erbakan Ödülleri Gecesi’ne ilişkin köşesinde dikkat çeken ifadeler kullandı.

“2017 yılında Erbakan’ı Anma Gecesi de benzer tartışmalarla geçmişti hatırlarsanız. Kişiler farklı ama yaşanan sorunlar aynı. Bakış açımızı değiştirmediğimiz sürece bu tarz tartışmaların son bulacağını zannetmiyorum” diye yazan Baykal, Erbakan Ödülleri’nin teklif edilen bir ismin, “Bu ödülü alırsam Tayyip Bey kafamı koparır” diyerek reddettiğini söyledi.

İşte Baykal’ın o yazısı:

“Size bir soru soracağım ama lütfen bu soruyu taraf olarak cevaplandırmayın. Cevabı yüksek sesle söylemeseniz de olur, kendinize dürüst olun yeter.

Geçmiş tarihte kendisine Erbakan Ödülleri teklif edilen mahallemizin bir büyüğünün, “Ben ihalelere giriyorum. Bu ödülü alırsam Tayyip Bey kafamı koparır” diyerek ödülü kabul etmemesi mi Erbakan’ın hatırasına saygıdır; yoksa geçmişte kendisini eleştirmiş olan bir kişinin adına yapılan törene katılması mı?

Ve siz, müteahhit sevgisi (!) mi yoksa muhalif saygısı mı isterdiniz ardınızdan?

Not: Tayyip Bey’in, Erbakan adına ödül törenine katılanlara tepki göstereceğini zannetmiyorum. Lâkin bu tarz iddialarla ilgili açıklama yapmasını ve konuyu aydınlığa çıkarmasını çok isterim.”

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Ayşe Baykal erbakan ödülleri gecesi Saadet Partisi Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
sizi buna iten erbakan sevgisi değil, erdoğan nefretidir, eminimki erbakan hoca gelse ve siyasete dönse Reise yaptığınızın on katını erbakan hocaya yaparsınız, şimdi miras üzarinden fitne çıkarıyorsunuz, gerçek erbakancılar ak partide kalanlar sağ görünümlü kominist avenelerdir.
NE KADAR ZAVALLI ŞU AKP LİLER KORKUDAN ÖDÜL ALMAYA BİLE GİDEMİYORLAR KENDİ KARARLARINI VEREMEYEN BU ZAVALLILAR ÜLKE HAKKINDA NASIL KARAR VEREBİLİR
DEDİĞİNİ SEN YAP SEN DÜRÜST OL DA O MAHALLENİN BÜYÜĞÜNÜ AÇIKLA AMA SİZDE NERDE O YÜREK BÖYLE AT YALANI CANDAŞIMDIR SORGUSUZ SUALSİZ İNANI
hayatiniz yalan 80 yildir ataturku kullanip herturlu menfaati sagladiniz yetmedi batililarla isbirligi yapip ulkeyi bolmeye kalktiniz yetmedi 28 subatta dusman oldugunuz hayati boyunca kan kusturdugunuz erbakani kullanmaya kalktiniz nasil bir ahlak var sizde ugur dundar oraya cagrildiysa hersey ayan beyan ortada
Kimmiş o isim?bu adı açıklanmayan asker işine dönmüş..hala eski gerici kadadasınız..isim açıklanmazsa ben bunu kuyruklu koca bir yalan görürüm..
Yaşarken Erbakandan nefret edenler şimdi erdoğanı devirmek için neler yapıyor. Acaba oylar bölünürmü diye. Üstelik ailesi bile açıklama yaptı davet edilmedik diye
yazarın not bölümüne cevap yeni bir kulp bulmak şeklinde olur mu?
bu zatı muhterem gitsinde isterse trump gelsin başa.
Sen zamanın da Erbakan Hoca ya iftiralar atacaksın haksız ithamlarda bulunacak demediğini bırakmayacaksın sonra kendini masum ve saf göstermek için eee bu mu iyi bu mu iyi diye söz oyunları yapacaksın geçin bunları sizin o ödüllere gitmenizi kimler istiyorsa ne için istiyorlarsa onu açıklayın
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