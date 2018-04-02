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Ayşe Baykal yazdı: Temel Karamollaoğlu dünden farklı ne söylüyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 11:29 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Baykal, bugün kaleme aldığı 'Temel Karamollaoğlu dünden farklı ne söylüyor?' başlıklı yazısında gündem yaratacak gelişmelere yer verdi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile söyleşi gerçekleştiren Baykal, gündemdeki isme çok kritik sorular yöneltti ve dikkat çeken yanıtlar aldı.

Ayşe Baykal yazdı: Temel Karamollaoğlu dünden farklı ne söylüyor?

Hürriyet gazetesi yazarı Baykal, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na yönelttiği Fatih Erbakan sorusuna çok çarpıcı bir yanıt aldı. Karamollaoğlu, Erbakan ile ilgili olarak "Fatih Erbakan’ın bizimle birlikte hareket etmesi icap eder. Kendisi bizim kurucu üyemiz. Genel İdare Kurulu üyemiz değil ama bunun sebebi de kendisinin ayrı bir liste çıkarması ve seçilememesidir. Ben, kendisini ısrarla bizimle birlikte çalışmaya davet ettim ama başarılı olamadım. Umarım yanlış bir tarafa kaymaz."

İşte Baykal'ın yazısındaki ilgili o bölüm;

İttifak meselelerine girmeden Fatih Erbakan’ın Ak parti bünyesinde siyasete gireceğine dair iddialar var. Neden babasının kurucusu olduğu partide değil Fatih Erbakan?

Fatih Erbakan’ın bizimle birlikte hareket etmesi icap eder. Kendisi bizim kurucu üyemiz. Genel İdare Kurulu üyemiz değil ama bunun sebebi de kendisinin ayrı bir liste çıkarması ve seçilememesidir. Ben, kendisini ısrarla bizimle birlikte çalışmaya davet ettim ama başarılı olamadım. Umarım yanlış bir tarafa kaymaz.

Saadet Partisi’nin yükselişinden veya gündemde olmasından rahatsız olan muhafazakâr bir grup var. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Bizim söylemlerimiz eski seçmenlerin bir kısmında itibar gördü, bir de bizim dışımızda kalan bizi bu güne kadar hiç dinlemeyen vatandaşlar ilk defa “Allah Allah, bu adamlar bizimle bir araya gelmezlerdi ama ne oldu da bizden daha çok bazı mefhumlara sahip çıkıyorlar?” diye düşünmeye başladı. Bizim sözlerimiz onların tasvibini kazandı ama biz bu sözleri yeni söylemiyoruz eskiden beri söylüyoruz, Gelişme bundan ibaret. Bizim yükselmemizden rahatsız olanlar hükümetin propagandasının etkisinde olanlardır.

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Fatih Erbakan terör operasyon Ansaldi

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