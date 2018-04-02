Ayşe Baykal yazdı: Temel Karamollaoğlu dünden farklı ne söylüyor?

Hürriyet gazetesi yazarı Baykal, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na yönelttiği Fatih Erbakan sorusuna çok çarpıcı bir yanıt aldı. Karamollaoğlu, Erbakan ile ilgili olarak "Fatih Erbakan’ın bizimle birlikte hareket etmesi icap eder. Kendisi bizim kurucu üyemiz. Genel İdare Kurulu üyemiz değil ama bunun sebebi de kendisinin ayrı bir liste çıkarması ve seçilememesidir. Ben, kendisini ısrarla bizimle birlikte çalışmaya davet ettim ama başarılı olamadım. Umarım yanlış bir tarafa kaymaz."

İşte Baykal'ın yazısındaki ilgili o bölüm;

İttifak meselelerine girmeden Fatih Erbakan’ın Ak parti bünyesinde siyasete gireceğine dair iddialar var. Neden babasının kurucusu olduğu partide değil Fatih Erbakan?

Fatih Erbakan’ın bizimle birlikte hareket etmesi icap eder. Kendisi bizim kurucu üyemiz. Genel İdare Kurulu üyemiz değil ama bunun sebebi de kendisinin ayrı bir liste çıkarması ve seçilememesidir. Ben, kendisini ısrarla bizimle birlikte çalışmaya davet ettim ama başarılı olamadım. Umarım yanlış bir tarafa kaymaz.