Ayşe Böhürler kimdir? Gazeteci Ayşe Böhürler yeni kabinede hangi bakanlık için düşünülüyor?

Ayşe Böhürler, pazartesi günü açıklanacağı düşünülen yeni kabine için kulislerde ismi geçenlerden biri. Seçimler sonrasında gözler yeni sisteme çevrildi. Gelen son dakika habere göre Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş 9 Temmuz Pazartesi günü olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü meclise gelerek yemin edecek. Daha sonra ise Beştepe'de yeni kabine açıklanacak. Ayşe Böhürler'in ismi ise Aile Bakanı olarak geçiyor. Peki Ayşe Böhürler kimdir?

AYŞE BÖHÜRLER KİMDİR?

Ayşe Böhürler, 1963 yılında Nevşehir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde Gazetecilik okudu. 1992 yılında İzlenim dergisinde editör olarak çalışmaya başlayan Ayşe Böhürler, 1995-2007 arasında Kanal 7 televizyonunda sabah kuşağı, tartışma programları, belgeseller, kültür-sanat programları, sorumlusu ve yapımcısı olarak görev yaptı. Halen kendi kurduğu yapım ajansında çalışıyor.

Ayşe Böhürler'in kültür ve kadın alanlarında belgeselleri var. Duvarların Arkasında/Müslüman Ülkelerde Kadın (13 bölüm), “Biz İngiliz Müslüman Kadınlar“, “Hayme Ana”, “Orhun Yazıtlarından Nobel’e Türk Edebiyatı ”, “Ali Emiri Efendi”, “Avrupa’nın Mültecilerle İmtihanı, “Anadolu İrfanı” yapımcısı olduğu belgeseller arasında yer alıyor. “Duvarların Arkasında”, “Yazmasam Ölürdüm” ve “Bi Ters Bi Düz” isimli üç yayınlanmış kitabı var. 2010 Avrupa Kültür Başkenti Danışma kurulu üyeliği yaptı.

Müsiad Araştırma ve Yayın Komisyonu üyesi, Ak Parti kurucusu ve MKYK üyesi olan Ayşe Böhürler, halen Yenişafak Gazetesi’nde yazıyor.

