Ayşe öğretmen ile ilgili yeni gelişme

Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için cuma günü 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E tipi Cezaevi'ne konuldu. İkinci infaz erteleme talebi reddedildiği için cezaevine konulan Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliği'ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesini talep etti.

İnfaz Hakimliği'ne verdiği dilekçede, Ayşe Çelik'in Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi idaresince adli suçlardan tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu B-2 koğuşuna alındığını belirten Avukat Mahsuni Karaman, "Kanuna göre 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler, denetimli serbestlikten yararlanabilir. Müvekkilim, 1 yıl 3 aylık hapis cezasına mahkum olmuş ve halen infazı devam etmektedir. 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan müvekkilimin şartlı salıverme tarihi 27 Mart 2019'dur. Talep tarihi itibariyle şartlı salıverilmesine 11 ay 2 gün kaldığı nazara alındığında iyi halli ve açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşan müvekkilin geriye kalan cezasının denetimli serbestlik yolu ile infaz edilmesinde hukuki zorunluluk bulunmaktadır. Hükümlü hakkında mahkumiyete dayanak yapılan 'Terör propagangası suçu', düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında tartışılabilecek niteliktedir. Terör propagandası suçuna dayalı olarak verilen birçok mahkumiyet kararının, ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiği ve bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde ülkemiz aleyhine çok sayıda ihlal kararı verildiği bilinmektedir" dedi.