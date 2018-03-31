Ayşen Gruda 56. sanat yılında sevenleriyle buluştu

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda, Bodrum ilçesinde "Deli kadın" oyunuyla 56. sanat yılında sevenlerinin karşısına çıktı.

Özel bir organizasyon şirketince Herodot Kültür Merkezi'nde sahneye çıkan Gruda, okul yıllarından oyunculuk anılarına kadar yaşamından birçok kesiti oyunuyla anlattı.

Gruda, Türk sinemasının unutulmaz isimleri Adile Naşit, Tarık Akan ve "çocukluk arkadaşım" dediği Kemal Sunal'la yaşadığı diyalogları ve komik olayları da izleyenlerle paylaştı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Ayşen Gruda, ayakta alkışlandı.

Beyaz perdede eşilçam fotoğraflarıyla eski film müziklerinin yer aldığı oyunda, dört genç oyuncu da sahne aldı.