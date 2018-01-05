HABER

Ayşenur Arslan'a 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 18:55 | Son Güncelleme 8 saat önce

Gazeteci Ayşenur Arslan’a, iki yıl önceki Medya Mahallesi programında Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Ayşenur Arslan'a 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası

Gazeteci Ayşenur Arslan, 2 yıl önce yayımlanan televizyon programı Medya Mahallesi’nde Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 11 ay 20 güne indirdiği hapis cezasını erteledi.

Arslan, 14 Eylül 2015 tarihinde Halk TV’de yayımlanan Medya Mahallesi programında aynı gün Nokta dergisinin toplatılmasını eleştirmişti. Arslan’ın sözlerini Konya’da yaşayan bir kişi ihbar etti, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve Arslan, Ankara 12’nci Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Davada, Erdoğan “mağdur” sıfatıyla yer alıyordu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gazeteci Medya Mahallesi ayşenur arslan

En Çok Okunan Haberler

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Nuh Tufanı hakkında öyle bir iddia ortaya attı ki... TRT'yi izleyenler şoke oldu

Cenk Tosun resmen Everton'da

Cenk Tosun resmen Everton'da

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Çiftlik Bank reklamlarına durdurma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Neymar fena yakalandı!

Neymar fena yakalandı!

Okuyucu Yorumları 34 yorum
Nede arap ülkesiyiz borudegil elini ayagını kırsınlar tayip babaya bişi diyen varsa
sana hakaret edilince hosuna gidiyor herhalde. elestir niye hakaret ediyorsun. ulke hukuk devleti bak mahkeme veriyor karari ve kanuna gore
ileri demokrasi :))) yetmez ama evet, hedef 2023, avrupa hatta bütün dünya bizi kıskanıyor, reyiz ne derse o :)))
tipe bak ya cumhurbaşkanına hakaret 1 yılsa az ünlülere bile hakaret edemediğin bu devirde.
Halk tvnin özgürlükcü adamlari bunlar ikdidara halkla hic gelmediler vesayetle gelidiler ondan halkin secdigine hakaret ederler cagtas insanlar bunlar zorlarina gidiyor gaz etine alismislardi halk dur dedi 60 sora normal
cagtas ne lan çağdaş daha cümle içinde bile kullanamiyorsun. Akıl veriyorsun millete ????
iyi, yatışlar
MAĞDURA BAK MAĞDURA
Ataturke hakaret edenler dışarda geziyo o nasıl olcak?
Çok daha fazla hapis cezası verilmeliydi.Tam bir bölücü ve hain birisi.
RAHMETLİ DEMİRELE VE ECEVİTE NELER DERLERDİ,BASIN ÖZGÜR DERLERDİ HATTA ECEVİTE KASA FIRLATMIŞLARDI,DEMEK ŞİMDİ FIRLATAN OLSA KAÇ SENE YERDİ.
@vurucu_tim2012 kasa fırlatmak pretestodur kişiliğe sölenen hakarettir bilmiyorsan öğren biri yaptığın işi beyenmiyorsa bu hakıdır işine değil kişiliğine sölenirse suçtur
İYİ OLMUS AZ BİLE
Kimsenin dokunulmazlığı yok. Herkes haddinini bilsin.
AKP ye oy vermedim ama T.C. Cumhurbaşkanına hakeret edilmesi kabul edilemez.Ceza verilmesi doğru karar. ATATÜRK'e hakaret içinde bu hassasiyetin gösterilmesini bekliyorum.
milletin oyunu oyunu almış hakaret etmiyeceksin dikkat edin bu tipler hep aynı bunların aydın cagdaş özgürlük dedikleri bu ulan mal 8 kez yenilmiş başarısız adamı partinin basından indırın
1 yıl ne demek erdoğona laf söylemiş çıkartın bi khk müebbet verin demokrasi dediğin böyle olur densize bak rte eleştirmiş.
Geri zekalı aktroller hakaret ne lan? Eleştirmek bile hakaret sayılıyor artık. Yeter ki böyle bir haber olsun paralı köpekler hazır pusuda bekliyor örtülü ödeneğin kemik yalayıcıları ülkende hukuk bir gün sana da lazım olacak
@durmus.topal çakallarda leş peşinde koşuyor.
iyi uykular. halk tv de zaten herkes birbirine gaz verip uçuyor. kendi attıkları yalanlara kendileride inanıyor.
Yarın öbürgün bunuda bırakırlar hakaret serbest baksana Ke Mala
Chp yemi hdp yemi oy versin insanlar, verirseler senin gibi kalın kafalı çakal olue, sen boyle maaaal maaaal devam et solcu bozuntusu, solculuğu bile beceremiyon lamilll
gerçekleri söyleyenlere helal olsun yalakaları allah ıslah etsin
AKP ye Oy Veren Tüm Vatandaşlarımıza SORUYORUM? "ALLAH' ın Bütün Vasıflarını Taşıyor Diyenler" Acaba ALLAH' a Yanlış Yapmış Olmadı mı? Konu ALLAH bile Olunca Sessiz Kalanlar, Sn Erdoğan' a Gelince HAPİS YATIRILMAZSA ŞAŞARIM ! İşte AKP nin Adaleti, Yarın AKP ye Oy Vermeyen Birisi ile Oturunca, Ona Nasıl Deyince, HAPİS Cezası gelirse Şaşırmayacağım ! Hepimiz Bir gün FANİ Olacağız, İşte ADALET O Zaman Bizlere LAZIM OLMAYACAK. AKP ye Oy Verenler; "ALLAH' ın Bütün Vasıflarını Taşıyor Diyenler ve Bunlara Sessiz Kalanlara, OY VERİRKEN İKİ Hatta 10 KERE DÜŞÜNÜN derim ! ! ! Saygılarımla.
ucuz kurtulmuşsun kes bir koyun
biz reise oy verirken vatanımızın milletimizin bölünmez bütünlüğünü düşünüyoruz sen aklını ona buna kiraya verip elim itliğini yaparken hangi ülkenin itliğini yapıyorsun onu söyle satılmış vatansız kahpe soyu sanamı kaldı milletin iradesine laf etmek soysuz köpek
BİRİLERİ ŞU "TROLCÜKLERE" DİLİMİZİ ÖĞRETSİN!HAVA KİRLİLİĞİ YARATIYORLAR!
ŞEYH EDEBALİNİN OSMAN GAZİYE NASİHATİNİ BİRİ, REİSE ÖĞRETMELİ .KENDİNDE PADİŞAH HAVALARI VAR YA .HZ. ÖMER'İN(R.A.) DEVLET YÖNETİMİNİ DE YİNE BİRİ ANLATMALI .AMA BUNU SAKIN ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ METİNERE YAPTIRMASINLAR.
Uyanık çakal,, işine geldiği gibi yorumlama,, git staline lenine dua et,, dua etmekten anlıyorsan kamil abi
Türk Milletinin %52 gibi yüksek bir iradeyle seçtiği Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sanatcılar Kutsal EVCİMEN, Zuhal OLCAY, Merve BÜYÜKSARAÇ, Barış ATAY ve öğrenci Mert SARIKAYA gibi şahıslar hakaret ettiklerinde ceza veriliyorda gazeteci geçinen sıradan biri hakaret ettiğinde ceza verilemezmi, Hem bu şahıslara verilen cezaların karar metinlerini bi okuyun Sayın Cumhurbaşkanımızın özel kişiliğine karşı yapılan hakaretten değil, Cunhurbaşkanının temsil ettiği Türk Milletine yapılmış bir hakaret olarak kabul edildiğinden verilmiş cezalardır
Yorumlara bakıyorumda yoldaşlar 100 yıl geride kalmışlar.Hala kendilerini anlatamayıp birde çağdaş aydın kesim havalarına yatıyorlar.Bütün yorumları küfür ve iftiradan öteye geçmiyor.
Yeni Türkiye de düşünce özgürlüğünün ne durumda olduğunun özeti işte. Diktatörsün dediklerinde " Eğer öyle olsaydı böyle konuşamazdın " diye kendini savunan faşistler , kameraların arkasında hakimlere savcılara talimatlar yağdırıyorlar. Usandırdınız artık . Yeter . Düşün şu insanların yakasından artık !
ortada suç var suçlu var ne ceza ertelemesi ya.görün bakın suç tekrar işlenecek ve bu yiğit gazeteci ceza alıcaktır.
Cumhurbaşkanı olan şahıs önüne gelene hakaret ediyor ama ona ceza yok. Sonra yargı bağımsız öyle mi?
Diğer Haberler
Türkiye'de 81 ilden sadece 6'sının havası temiz

Türkiye'de 81 ilden sadece 6'sının havası temiz

DEAŞ'ın canlı bombası kışlada yakalandı!

DEAŞ'ın canlı bombası kışlada yakalandı!

Diyarbakır'da alarm! 900 polis katılıyor

Diyarbakır'da alarm! 900 polis katılıyor

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

Cinayeti itiraf etti! Mahkeme serbest bıraktı

İstanbul'da nefes kesen operasyon! İçeriye böyle girdiler

İstanbul'da nefes kesen operasyon! İçeriye böyle girdiler

Irak'tan üzücü haber: 1 şehit

Irak'tan üzücü haber: 1 şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.