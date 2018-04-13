Ayşenur’a ‘Barış ağabey’ terapisi

Amasya’da 10 yıl önce kendisine özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim veren fizyoterapistini yeniden isteyen bedensel engelli Ayşenur Güneş’in yüzünü Amasya İl Sağlık Müdürlüğü güldürdü.
Güneş ailesinin temasa geçtiği Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, 18 yaşındaki Ayşenur Güneş’e 2 yıl boyunca egzersiz yaptıran fizyoterapist Barış Yalçın’ın şimdi Ruhi Tingiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde görev yaptığını öğrenmesi sonrası durumu anlattığı fizyoterapist Yalçın ile birlikte genç kızın 55 Evler Mahallesindeki evine gitti.
Karşısında Barış ağabeyini görünce çok sevinen Güneş’in egzersizleri için yeniden planlama yapıldı. Nergiz ile Yalçın’a teşekkür eden anne Nursel Güneş de tek hayalinin kızının yürümesi olduğunu söyledi.
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
İsrail'den Suriye çıkışı: Esad'ı ortadan kaldırırız!
Son dakika! Beyaz Saray: Suriye konusunda kesin bir karar verilmedi
Cuma mesajları 13 Nisan - Miraç Kandili mesajları resimli 2018 (Miraç Kandili ve Cuma günü için en güzel mesajlar)
Taksicilerin lideri İrfan Öztürk'ten çok konuşulacak UBER sözleri: Binen de kullanan da vatan hainidir
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Ankara'yı sarsan 'dinleme' skandalı sonrası CHP'den olağanüstü toplantı çağrısı
Araba kapısı kilitli kalırsa ne yapmak gerekir? Başıma gelmez demeyin!
İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere
AK Parti ile MHP'yi bölen önerge!
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum