HABER

Ayşenur’a ‘Barış ağabey’ terapisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Amasya’da 10 yıl önce kendisine özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim veren fizyoterapistini yeniden isteyen bedensel engelli Ayşenur Güneş’in yüzünü Amasya İl Sağlık Müdürlüğü güldürdü.Güneş ailesinin temasa geçtiği Amasya İl Sağlık Müdürü Dr.

Ayşenur’a ‘Barış ağabey’ terapisi

Amasya’da 10 yıl önce kendisine özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim veren fizyoterapistini yeniden isteyen bedensel engelli Ayşenur Güneş’in yüzünü Amasya İl Sağlık Müdürlüğü güldürdü.
Güneş ailesinin temasa geçtiği Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, 18 yaşındaki Ayşenur Güneş’e 2 yıl boyunca egzersiz yaptıran fizyoterapist Barış Yalçın’ın şimdi Ruhi Tingiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde görev yaptığını öğrenmesi sonrası durumu anlattığı fizyoterapist Yalçın ile birlikte genç kızın 55 Evler Mahallesindeki evine gitti.
Karşısında Barış ağabeyini görünce çok sevinen Güneş’in egzersizleri için yeniden planlama yapıldı. Nergiz ile Yalçın’a teşekkür eden anne Nursel Güneş de tek hayalinin kızının yürümesi olduğunu söyledi.

Ayşenur’a ‘Barış ağabey’ terapisi

Ayşenur’a ‘Barış ağabey’ terapisi

Ayşenur’a ‘Barış ağabey’ terapisi

Ayşenur’a ‘Barış ağabey’ terapisi

Orhan Veli 104 yaşında anılıyorOrhan Veli 104 yaşında anılıyor
Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!
'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu''Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Survivor'da Cumali Ünlüler takımına geçti mi? Alp Kırşan açıkladı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

ABD'nin karanlık isimlerinden Michael Rubin: Türkiye artık dost değil rakip ve düşman

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Saadet Partisi'nden yeni 'ittifak' açıklaması

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Survivor'da iletişim ve yemek ödülünü hangi takım kazandı? Gönüllüler oyun alabildi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşini ve kuzenini öldürüp, intihar etti

Eşini ve kuzenini öldürüp, intihar etti

Fetullah Gülen'in 'bahçıvan' adını verdiği 'askeri imam' yakalandı

Fetullah Gülen'in 'bahçıvan' adını verdiği 'askeri imam' yakalandı

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda kan donduran detay

Osmangazi Üniversitesi'ndeki katliamda kan donduran detay

Son dakika! Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker hakkında yakalama kararı

Son dakika! Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker hakkında yakalama kararı

Seyir halindeki otobüste şoföre silah çeken kişi polis çıktı!

Seyir halindeki otobüste şoföre silah çeken kişi polis çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.