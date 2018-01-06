Aytemiz Alanyaspor'un Antalya kampı

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'un devre arası hazırlıkları kapsamında Antalya'daki kampı başladı.
Turuncu-yeşilli ekip, Alanya ilçesinde konakladığı otelde çiçeklerle karşılandı. Futbolcular, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
İzinli Vagner Love dışında eksiğin olmadığı turuncu-yeşilli takım, yarın yapacağı idmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.
(AA)
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