İSTANBUL (AA) - Aytemiz, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek 2016 yılında başlattığı "Tiyatral Bayi Eğitimleri"ni sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye geneline yayılmış 550’yi aşkın bayisi ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen akaryakıt markalarından biri olarak faaliyetlerine devam eden Aytemiz, 2016 yılında hayata geçirdiği “Tiyatral Bayi Eğitimleri”nin üçüncüsünü İzmir’de gerçekleştirdi.

Aytemiz istasyon yöneticilerine yönelik eğitim departmanının organize ettiği operasyon eğitimi, “Ne anlatmak istediğinizi söyleyin ‘nasıl’ kısmını biz hallederiz” sloganı ile yola çıkan Umut Oğuz liderliğindeki "Kurumsalhane" ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.

Trabzon’da başlayıp Mersin ve İzmir’den sonra Kocaeli’nde devam edecek eğitimler ile sadece Aytemiz istasyonlarındaki yöneticilerin eğitilmesi değil, akaryakıt sektörü için de müşterilerin beklentilerini en hızlı ve doğru şekilde karşılayabilecek profesyonellerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Aytemiz’in yönlendirmesi sonucunda interaktif olarak hazırlanan skeçler ile verilen eğitim marka algısı, müşteri memnuniyeti, yönetim, işe alım ve operasyonel mükemmeliyet gibi ana konulardan oluşuyor.