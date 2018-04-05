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Ayten Usta’ya bu yıl da en iyi kahvaltı ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:00 | Son Güncelleme

Eskişehir Ayten Usta Gurme Restaurant bir kez daha "En İyi Kahvaltı Ödülü"ne sahip oldu.Eskişehir’de emekli öğretmen Ayten Çetin tarafından kurulan restaurant, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Ayten Usta’ya bu yıl da en iyi kahvaltı ödülü

Eskişehir Ayten Usta Gurme Restaurant bir kez daha "En İyi Kahvaltı Ödülü"ne sahip oldu.
Eskişehir’de emekli öğretmen Ayten Çetin tarafından kurulan restaurant, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçen sene En İyi Best tarafından Türkiye’deki firmalar arasında "En İyi Kahvaltı Ödülü" verilen Ayten Usta, İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu birçok ildeki restaurantı tekrar geride bırakarak bu yıl da ödülün sahibi oldu. Ayten Usta Gurme Restaurant’da, özellikle hafta sonlar yoğun olarak tercih edilen Destan Kahvaltısı bu yıl da meyvesini verdi.

Ayten Usta’ya bu yıl da en iyi kahvaltı ödülü

Ayten Usta’ya bu yıl da en iyi kahvaltı ödülü

Ayten Usta’ya bu yıl da en iyi kahvaltı ödülü

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