AYTO Disiplin Kurulu Başkanı Ufuk Hüseyin Devrim oldu

1 Nisan’da gerçekleşen Aydın Ticaret Odası (AYTO) organ seçimlerinin ardından 6 Nisan’da yapılan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyelerinin seçimlerinin ardından Aydın Ticaret Odası Disiplin Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılığı seçimi de yapıldı.

AYTO’nun yeni hizmet binasında yapılan seçim sonucu Disiplin Kurulu Üyeleri Abdurrahim Tikbaş, İbrahim Gündeş, Soner Sarıgül ve Avni Fatih Kaymaz kurul başkanlığına Ufuk Hüseyin Devrim’i, başkan yardımcılığına da Atilla Küçükdurmaz’ı seçti.

AYTO’ya ve Üyelerine hizmet için makamlara ihtiyaç olmadığını belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Hepsi birbirinden değerli disiplin kurulu üyesi ve tüm yol arkadaşlarımızla önümüzdeki 4 yıl boyunca önemli projelerde hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz, tüm kurullar ve komitelerdeki arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.