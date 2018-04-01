AYTO seçimlerinden Güneş Grubu zaferle ayrıldı

Aydın Ticaret Odası seçimlerinde mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken’in Güneş Grubu 17 meslek komitesinden 15’ini kazanarak seçimden zaferle ayrıldı.

Efeler Osmangazi Meslek Lisesi’nde yapılan AYTO organ seçimleri tamamlandı. Seçime iki liste ile gidilirken toplam 17 meslek grubundan 15’ini Güneş Grubu, 2’sini Beyaz Grup kazandı. Yapı Malzemeleri, Tekstil, Et ve Süt Ürünleri, Tarım Ürünleri, Yağlı Tohumlar, Eğitim ve Sağlık, Mobilya Beyaz Eşya, İnşaat, İnşaat Destekleyici Faaliyetler, Finansal Yatırım, Taşıma Nakliye, Madencilik, Teknik Danışmanlık, Hububat Fırıncılık, Bilişim İletişim meslek gruplarında Güneş Gurubu, Motorlu Araçlar ve Toptan Perakende Grubu’nda ise Beyaz Gurup kazandı. Seçim sonrası AYTO’nun 51 meclis üyeliğinde ise 45 meclis üyeliğini Güneş Grubu, 6 meclis üyeliğini Beyaz Grup elde etti. Mevcut Başkan Hakan Ülken yönetimindeki Güneş Grubu seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

Ülken, “Oda tarihi seçimlerinde hiç görülmemiş bir sonuç bu”

AYTO Başkanı Hakan Ülken seçim sonrası yaptığı zafer konuşmasında, “Aydınımızın eksik kaldığı yapamadığı ne varsa onun felsefi derinliğindeki tüm negatif olguların üzerimize çullandığı bir seçim dönemini geçirdik. Sakin kaldık, Aydın’a Aydınlı’ya yakışır bir tavır göstermek istedik. Projelerimiz çok fazla devam etmemiz lazım diye söylemiştik. Yine söylemiştik biz üyemizin akli ve vicdani terazisinin yanı sıra Cenab-ı Allah’ın adaletine güveniyoruz demiştik. Hal böyle olunca bu kadar kaliteli insan bir araya gelince zafer kaçınılmaz oldu. Oda tarihi seçimlerinde hiç görülmemiş bir sonuç bu. Eğer bu bir başarı ise bu başarı işte şu bahçede duran, sarı kravatlıların, sarı süveterlilerin arı gibi çalışan Aydın için canını dişine takanlarındır. Bundan sonra yükümüz çok daha ağır. 17 komitenin 15’ini aldığımız bir seçim sonucu omzumuzdaki yükü, üyelerimize hizmet etme mecburiyetimizi vebalimizi arttırdı. Bundan sonra daha çok çalışacağız. Karşı rakip bölümde daha iyi yönetebileceğini düşünerek aday olan arkadaşlarımız oldu. Demokratik haklarını kullanan arkadaşlarımız oldu. Onların hepsini kucaklıyoruz. Ancak karalama iftira kampanyasının merkezindeki ağabeylerinin, ablalarının da gözlerinden öpüyoruz. Bir kenti bir ticaret odası seçimi bu kadar germemeliydi. O gerginliğe biz girmediğimiz halde bu kadar gergin, bir dönem geçti. Biz gerginliğin içerisine ekstra bir gerginlik koymadığımızı halde bu kadar gergin bir seçim geçti. Bundan sonrası o gerginliği minimize etmektir. Bu görevde bize düşer, bu gerginliği biz düşüreceğiz. Amaç oda üyelerimiz amaç Aydın ekonomimiz birlik olmanın gerektiği her yerde biz herkesle birlik olacağız. Aynen devam edeceğiz, sloganımızda olduğu gibi devam” diye konuştu.