AYTO’da yönetim kurulu, birlik delegeleri ve disiplin kurulu seçimleri gerçekleşti

Aydın Ticaret Odası’nda (AYTO), 01 Nisan Pazar günü yapılan Meclis Üyeliği ve Meslek Komiteleri seçimlerinin ardından Efeler İlçe Seçim Kurulu gözetiminde Meclis Asil Üyeleri oy kullanarak Yönetim Kurulu, TOBB Delegeleri ve Disiplin Kurulu üyelerini belirledi.

17 Komitede gerçekleşen organ seçimlerinde Oda Meclis Asil Üyeliğine seçilen 51 kişinin davet edildiği seçimlerde Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurul Delegeleri seçildi.

AYTO’nun yeni hizmet binasında yapılan seçimlerde Başkan Hakan Ülken oyların tamamını alarak tekrar Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yönetim Kurulunun diğer isimleri Ergun Evran, Mustafa Fatih Erkul, Mehmet Nuri Tuncal, Sertuğ Yakan, Emine Denizhan Sandıklılı, Kanat Ay Karul, Şenol Bakış, Belgin Çekmen Altay, Veli Tuna ve Ali Çakır oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegeliğine, Ergün Evran, Ayhan Atakul, Yüksel Yolçi, Mustafa Şevik, Fahrettin Balyurt ve Mustafa Kemal Yılmaz, Disiplin Kurulu Üyeliklerine ise Ufuk Hüseyin Devrim, Abdurrahim Tıkbaş, Avni Fatih Kaçmaz İbrahim Gündeş, Soner Sarıgül, Atilla Küçükdurmaz seçildi.

Efeler İlçe Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleşen seçimlerin ardından seçilen Meclis Üyeleri daha sonra Meclis Başkanı ve yardımcılarını seçti. Yapılan seçimin ardından bir önceki dönemde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Coşkun Cerit Meclis Başkanlığı’na, Bülent Durak 1. Meclis Başkan Vekilliği’ne, Özen Gündüz 2.Meclis Başkan Vekilliği’ne, Seçil Uyaroğlu da Meclis Kâtip Üyeliği’ne seçildi.

Hesap Tetkik Komisyonu da Murat Öz, Fatih Mehmet Yıldız, Mehmet Sabancı, Ercan Dereli ve Ümit Kundakçı’dan oluştu.

Seçimler sonunda kısa bir açıklama yapan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, “Güneş Grubu olarak ikinci dönemimizdeyiz. Meclis üyesi arkadaşlarımızla, Üst Kurulu Delegelerimizi, Yönetim Kurulu Üyelerimizi, Hesap Tetkik Komisyonu, Disiplin Kurulu, Meclis Başkanlığı ve Kâtip Üyesini seçmek için sandık başına gittik. Tüm projelerimiz ile birlikte Aydın Ticaret Odası olarak nerede kalmıştık deyip yola devam edeceğiz” dedi.