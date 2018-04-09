Aytop gıda ve toptancılar sitesinde tapu heyecanı

İstanbul Anadolu Yakası Sutanbeyli ilçesinde imalatçı ve toptancıların içinde bulunduğu Aytop’ta bugün yeni yapılan işyerlerine tapu dağıtım töreni düzenlendi. İçerisinde 200 tane işyeri bulunan kooperatifte 218 yeni işyeri sahipleri törenle birlikte tapularına kavuştu.

Aytop Gıda ve Toptancılar Sitesi’nin toplantı salonunda gerçekleşen törene Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Yönetim Kurulu Başkanı Perran Mehmet Gülay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aslan Aksak, Yönetim Kurulu ve Divan Üyeleri ve iş yeri sahipleri katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülay töreni, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz, gazilerimiz ve kahraman Türk askerlerimiz için saygı duruşu ile başlattı.

Törende Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı faaliyetleri hakkında yıllık çalışma raporu ve denetim kurulu raporu okundu. 2017 yılına ait gelir-gider bilançosu konuşuldu. Yönetim Kurulu ve Divanı ile işyeri sahiplerinin öncesinde yazılı olarak belirtmiş olduğu sorulara cevap verildi.

Mehmet Gülay konuşmalarında kooperatif içinde mevcutta olan işyerlerinde 3 bin çalışanın olduğunu yeni işyerleriyle bu sayının artacağını ve bu artışın hem Sultanbeyli için yeni bir iş imkanları sunacağını hemde kooperatif için olumlu olacağına değindi. Gülay konuşmalarında sorun haline gelen durumları çözüme kavuşturmak için çaba sarf ettiklerini ve işyeri sahiplerininde desteğiyle daha çok gelişim gösterileceğini belirtti. Öncesinde olan doğalgaz sorunun çözüme kavuştuğunu, yine büyük bir sorun olan duvarların sağlamlaştırılması için neler yapılabileceğine de konuşmasında yer verdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin konuşmasında törene katılmadan önce Aytop’u gezdiğini ve daha güzel neler yapılabileceğinin konuşulacağını iletti.

Tören iş yeri sahiplerine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gülay tarafından tapuların teslimiyle son buldu. Tapularını alan işyeri sahipleri mutlu olduklarını, yeni açılan işyerleriyle daha çok iş istihdamı sağlanacağını ve Aytop’un gelişimi, Sultanbeyli içinde yeni iş kaynağı olacağını belirttiler.