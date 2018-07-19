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Aytuğ Atıcı sakalını kestirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 02:12 | Son Güncelleme

2 yıl süren OHAL'in sona ermesinin ardından CHP eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'dan açıklama geldi. OHAL'i protesto etmek için sakalını uzatan Atıcı, OHAL'in sona ermesinin ardından sakalını kestireceğini belirtti.

Aytuğ Atıcı sakalını kestirecek

CHP eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Atıcı yayımladığı mesajında, “Onlar halkı hep kandırdı ama ben sözümde duruyorum! 19 Temmuz Perşembe günü saat 9:30’da TBMM berber salonunda sakalımı kestirerek iki yıldır sürdürdüğüm OHAL protestosuna son vereceğim” dedi.

İşte Atıcı’nın yayımladığı o mesaj:


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Anahtar Kelimeler:
OHAL Aytuğ Atıcı sakal protesto CHP

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