Aytuğ Atıcı sakalını kestirecek

CHP eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Atıcı yayımladığı mesajında, “Onlar halkı hep kandırdı ama ben sözümde duruyorum! 19 Temmuz Perşembe günü saat 9:30’da TBMM berber salonunda sakalımı kestirerek iki yıldır sürdürdüğüm OHAL protestosuna son vereceğim” dedi.
İşte Atıcı’nın yayımladığı o mesaj:
Onlar halkı hep kandırdı ama ben sözümde duruyorum! 19 Temmuz Perşembe günü saat 9:30'da TBMM berber salonunda sakalımı kestirerek iki yıldır sürdürdüğüm OHAL protestosuna son vereceğim. pic.twitter.com/wjGIjRqHVO— Aytuğ Atıcı (@aytugatici) 18 Temmuz 2018
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