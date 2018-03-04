Ayvacık 2. Geleneksel Deve Güreşi Festivali

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi.
Ayvacık Panayır Yeri'nde düzenlenen etkinlikte Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 200 deve birincilik için güreşti. Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği deve güreşlerinde renkli görüntüler oluştu.
Ayvacık Belediye Başkanlığı Kupası'nda final mücadelesine katılarak derece alan "Kanka" ve "Karaali" isimli develerin sahiplerine kupaları Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin tarafından verildi.
Şahin, burada yaptığı konuşmada, Ayvacık ilçesinde 18. yüzyılda 2 bine yakın deve bulunduğunu anımsatarak "Ayvacık'ın devecilik kültürü eski yıllara dayanıyor. Bu kültürel etkinliğin bu yıl ikincisini düzenledik. Yoğun bir katılımın olması da bizleri sevindirdi. Bu tür kültürel etkinlikleri sürdürmek istiyoruz." dedi.
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in de izlediği etkinlik, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için dua edilmesiyle sona erdi.
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