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Ayvacık bölgesinin yöresel ürünleri tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 21:42 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçe belediyesinin katkılarıyla, Ayvacık Turizm, Kültür, Doğa ve Spor Derneği tarafından, bölgenin yöresel ürünleri, iskele meydanında açılan stantlarda tanıtıldı.

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçe belediyesinin katkılarıyla, Ayvacık Turizm, Kültür, Doğa ve Spor Derneği tarafından, bölgenin yöresel ürünleri, iskele meydanında açılan stantlarda tanıtıldı. İskele meydanında saat 20.00'de Ayvacık Turizm, Kültür, Doğa ve Spor Derneği tarafından, 'Geçmişten Geleceğe, Yaşayan Kültür Mirasımız, Çeyiz' etkinliği düzenlendi. Programa, Ayvacık Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Ünal Şahin, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Ayvacık Turizm, Kültür, Doğa ve Spor Derneği Başkanı Ayşe Oya Deniz, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, Ayvacık ilçesinin Kuzey Ege'de gelişen bir şehir olduğunu söyledi. Doğasıyla, kültürüyle, sportif faaliyetleri ve deniziyle Ayvacık ilçesinin gündemde olduğunu belirten Belediye Başkanı Ünal şahin, şöyle konuştu: "Ayvacık Turizm, Kültür, Doğa ve Spor Derneğimiz, Çanakkale'de bölgenin yöresel ürünlerini tanıtmak için böyle bir açılış yaptı. Bizde Ayvacık Belediyesi olarak desteğimizi vererek, bu etkinliğe katıldık. Etkinlikte yerel halkın ürettiği, yaptığı el işlerini, nakışları burada bugün sergiledik. Sergilenen eserler 100 yılın üzerinde olan bir eserler. Bölgede yaşayan halkın annelerinden kalma eserler var. Bu insanları göç ettirmezseniz, kafalarında bunları taşıyorlar. Ellerinde model olmadan aynısını yapıyorlar" dedi. Ayvacık bölgesinin yöresel ürünlerinin tanıtımı için gerçekleştirilen 'Geçmişten Geleceğe, Yaşayan Kültür Mirasımız, Çeyiz' etkinliği açılışın ardından Halk oyunları gösterisi ve çeşitli etkinliklerle son buldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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