Ayvalık açıklarındaki adalarda temizlik etkinliği

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde teknelerle denize açılan gönüllüler, bölgedeki adaların sahillerinde temizlik yaptı.

Ayvalık Belediyesi, Cunda-Alibey Adası Gezi Tekneleri Derneği ile Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneğince yürütülen sahil temizliği etkinliğine katılan yaklaşık 50 gönüllü, Cunda Adası'ndan 5 tekneyle denize açıldı.

Çevredeki 6 adanın koylarına giden gönüllüler, kıyı ve sahillerdeki çöpleri temizledi. Topladıkları yaklaşık 2 kamyon dolusu çöpün bir bölümünü yakarak imha eden çevreciler, bazılarını da naylon poşet ve çuvallara doldurarak Cunda Adası'nda Ayvalık Belediyesinin temizlik işçilerine teslim etti.

Cunda-Alibey Adası Gezi Tekneleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar ve akıntıyla gelen, bunun yanı sıra piknik yapan kişilerin bıraktığı çöpleri topladıklarını söyledi.

Bu işi gönüllü olarak yaptıklarını belirten Doğan, "Halkımızdan biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Önümüzde bayram var. İnşallah bayramdan itibaren sezonumuz 15 Eylül'e kadar dolu geçecek. Temiz, hijyenik ve oksijen dolu Cunda Adamıza misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

Ayvalık Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Havva Taylan da Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda 22 ada bulunduğunu hatırlattı.

Adaların her geçen gün daha temiz olduğunu anlatan Taylan, "Çevremizi kirleten en büyük etken plastik. Poşet kullanımını acilen yasaklamalıyız." diye konuştu.

