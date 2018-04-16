Ayvalık Belediyesi’nden hastalara dev hizmet

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Elektrik Birimi kent sokaklarında ışıklandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin işlek caddelerinden olan Yeni Devlet Hastanesi kavşağı ve Yenimahalle yolu yaklaşık iki yıl önce Ayvalık Belediyesi tarafından asfaltlanırken, mahalle sakinlerinin hastaneye giderken adeta zifiri karanlıkta yürümek zorunda kaldıkları bu yol da ekipler tarafından ışıklandırıldı.

Ayvalık’ın şehirlerarası anayolu olmak üzere, hemen hemen bütün mahallerde bu çalışmaları yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Rahmi Gençer, "Bu yolumuz karanlık ve hastane bağlantı yolu olması nedeniyle işlek bir yoldu. Bu yüzden sürücü ve yayalar için akşam saatlerinde ciddi sıkıntıları beraberinde getiriyordu. Bu yüzden de yolun ışıklandırılmasına ait çalışmamızı biraz öne aldık “dedi

Gençer, sözlerini çalışmaları yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek tamamladı.