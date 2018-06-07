Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda oy kullanmak için sıraya girdiler

Tuncel YILMAZ/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimleriyle ilgili oy kullanma işlemi Deniz Hudut Kapısı'nda da başladı. Gurbetçi vatandaşların sabahın erken saatlerinde, uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi.
A-1 No’lu sandıkta, saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemleri, saat 16.00'ya kadar sürecek. 1 sandık başkanı ve sandık görevlisi ile AK Parti, CHP ve MHP olmak üzere üç parti görevlisinin vatandaşların oy kullanma işlemlerine yardımcı oldukları gözlendi.
Ayvalık'taki sandıkta oy kullanan ve Fransa’dan gelen gurbetçi vatandaşlardan Elif Tolan (58), Altınoluk’ta yazlıkta tatil yaptığını ancak oy kullanma işlemi için Ayvalık’a geldiğini söyleyerek seçimlerin Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.
Mehmet Şerif Güneş (83) ve eşi Huriye Güneş de, 24 Haziran da yapılacak seçimlerinin ardından barış, sevgi, huzur, adalet, hak, hukuk ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı bir Türkiye dilediklerini belirtti.
Ayvalık'taki hudut kapısındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimleri için sandıkta oy kullanma işlemi, 24 Haziran saat 17.00’ye kadar sürecek.
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