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Ayvalık Liman Başkanı Özalp tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 22:07 | Son Güncelleme

Ayvalık Liman Başkanı Özalp tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Ayvalık Liman Başkanı Yılmaz Asım Özalp, rüşvet iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığının rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı verilen Özalp, Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Asım Özalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özalp, geçen yıl mart ayında Ayvalık Liman Başkanlığı görevine getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık limanı Liman Başkanı rüşvet tutuklama

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