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Ayvalık'ta balıkçı teknesi battı! Arama kurtarma çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 12:28 | Son Güncelleme

Ayvalık'ta batan balıkçı teknesinde bulunan 5 kişiden biri kurtarıldı. 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Ayvalık'ta balıkçı teknesi battı! Arama kurtarma çalışmaları başladı

Deniz patlıcanı avcılığı yapmak için saat 01.30 sıralarında 5 balıkçıyla denize açılan "Belinay" isimli tekne fırtına nedeniyle alabora oldu. Teknede bulunan Mert Boyuner, Ege Denizi'nde devriye görevi yapan İzmir'in Dikili ilçesi limanında faaliyet gösteren bir sahil güvenlik botunca bulunarak kurtarıldı. Teknede bulunan Volkan Çanakçı ve Hayri Kar ile henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişiyle balıkçı teknesine ulaşılamadı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, yaptığı açıklamada, balıkçı teknesindeki 5 kişinin yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapmak üzere gece saatlerinde denize açıldığını belirtti.

BİR KİŞİ KURTARILDI 4 KİŞİ KAYIP

Teknede bulunan bir kişinin sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığını ifade eden Görgülüaslan, "Henüz kaybolan 4 kişiye ulaşamadık. Sahil güvenlik birimlerimiz denizden ve havadan çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Öte yandan, 3 sahil güvenlik botu ve iki helikopterle arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
balıkçı teknesi Ayvalık Kayıp

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