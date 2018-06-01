Ayvalık'taki tekne faciasının ardından ilçe, umutla kayıp balıkçılardan haber bekliyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; geçtiğimiz Cumartesi gecesi şiddetli fırtınaya yakalanıp alabora olan balıkçı teknesinde 1 kişinin kurtarıldığı kayıp olan 4 kişiden 2’sinin de denizde cesetlerinin bulunduğu tekne faciası ilçede derin bir üzüntüyle karşılandı.
Kayıp olan Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral adlı balıkçıların arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği olayla ilgili 2 balıkçının yakınlarının umutlu bekleyişleri sürerken, denizden cesetleri çıkarılan tekne sahibi Volkan Çanakçı ve Kerem İncedayı’yı binlerce kişinin gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlayan Ayvalık halkı ise elim kaza sonrasında derin bir üzüntü yaşıyor.
Adeta yas ilan edilen ilçenin bazı noktalarında reklam pano ve bilboardlarında elim tekne kazasında hayatlarını kaybedenlerle, halen daha aranan Kar ve Göral’ın fotoğrafları yayınlanarak, ‘Yastayız. Başın Sağolsun Cunda ve Ayvalık’ yazıları dikkat çekiyor.
İlçe halkı halen kayıp olan 2 balıkçının akıbetlerini sessiz bir umutla beklerken, arama kurtarma çalışmalarını da pür dikkat takip ederken, kayıp balıkçıların aileleri ise Ayvalık’ın turizm alanındaki cazibe merkezlerinden biri olan Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı önünde denizden gelecek ümitli bir haber için bekleyişlerini sürdürüyorlar.
İHA
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