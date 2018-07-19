BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Alibey (Cunda) Adası'ndaki Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'nin (AIMA) keman ve viyola masterclass (ustalık sınıfı dersleri) programı, 14 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

İtalyan Marco Misciogna'nın yanı sıra Türkiye'den Pelin Halkacı Akın ve Fransa'dan Nicolas Dautricourt tarafından keman ve viyola derslerinin verildiği programa, bu yıl ülke genelindeki konservatuvarlarda eğitim alan 12 keman, 2 viyola öğrencisi olmak üzere toplam 14 öğrenci katılıyor.

Ders programının tamamlanmasının ardından öğrenciler, 24 Temmuz'da Cunda Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de klasik müzikseverler için "Keman ve Viyola Masterclass Konseri" verecek.

AIMA Başkanı Prof. Filiz Ali, 21 yıldır her yıl açtıkları "masterclass" programına ilginin yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ali, bu yıl ilk kez Ayvalık Belediyesi öncülüğünde, ilçede bulunan kırsal mahallelerdeki çocuklara yönelik yürütülen "Zeytin Çekirdekleri" adını taşıyan projede yer alan çocuklardan Deniz Askun'un da masterclass çalışmalarına katıldığını belirterek, "AIMA olarak yetenekli gençlerimize de akademik eğitim vermek bizlerin ayrıca övünç kaynağı oldu. Deniz Askun'un dışında bu yıl destekçilerimizin katkılarıyla da 6 öğrenciye burslu eğitim verdik. Bu yönde bizlere destek veren AIMA dostlarına da sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.