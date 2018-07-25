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Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi öğrencilerinden 20. yıl konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 02:00 | Son Güncelleme

Cunda Alibey Kültür Merkezi'ndeki konserde, İtalya'dan Marco Misciogna, Türkiye'den Pelin Halkacı Akın ve Fransa'dan Nicolas Dautricourt ile bu eğitmenlerin keman ve viyola kursu verdiği öğrenciler performanslarını sergiledi

BALIKESİR (AA) - Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisinin (AİMA) 20. yıl yaz dönemi etkinlikleri kapsamında keman ve viyola kursunda eğitim gören 14 öğrenci tarafından "Masterclass Konseri" verildi.

Ayvalık Belediyesine ait Cunda Alibey Kültür Merkezi'ndeki konserin ilk bölümünde, eğitmenler İtalya'dan Marco Misciogna, Türkiye'den Pelin Halkacı Akın ve Fransa'dan Nicolas Dautricourt'dan ders alan öğrenciler seslendirdikleri klasik müzik parçalarını izleyicilerin beğenisine sundu.

Piyanoda İris Şentürkler ile Beril Eren'in eşlik ettiği AİMA öğrencilerinden 13 yaşındaki İlke Işık Tuncer, Çaykovski'nin Valse-Scherzo adlı eserini seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde ise Marco Misciagna, Pelin Halkacı Akın ve Nicolas Dautricourt tek tek sahneye çıkarak performanslarını sahneledi.

AİMA Başkanı Prof. Dr. Filiz Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademinin kuruluşunun 20. yıl dönümünde büyük bir heyecan yaşadıklarını söyledi.

Akademinin her eğitim döneminde yeni yeteneklerle tanıştıklarını belirten Filiz Ali, "Bu yıl çok çalışan yetenekli öğrencilerimiz akademimizdeki masterclasslara katıldı. Hocalarımızla güzel ve yoğun çalışmalı bir hafta geçirdik. Bu akşam konserimiz de oldukça güzel geçti." dedi.

Masterclass çalışmalarının farklı yaşlardaki konservatuvar öğrencilerinin akademide aldıkları yüksek bir eğitim olduğunu dile getiren Filiz Ali, "Öğrencilerimiz, buradaki masterclasslarda yurt dışından gelen önemli müzik eğitimcilerinin yanı sıra farklı kentlerden gelen öğretmenlerden müzik eğitimleri alıyorlar. Bunun sonucunda da her masterclass öğrencisinin gelecekteki sanat hayatlarında çok daha ileriye gitmelerinin önü açılmış oluyor." diye konuştu.

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