Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi öğrencilerinden 20. yıl konseri

Akademinin her eğitim döneminde yeni yeteneklerle tanıştıklarını belirten Filiz Ali, "Bu yıl çok çalışan yetenekli öğrencilerimiz akademimizdeki masterclasslara katıldı. Hocalarımızla güzel ve yoğun çalışmalı bir hafta geçirdik. Bu akşam konserimiz de oldukça güzel geçti." dedi.

Masterclass çalışmalarının farklı yaşlardaki konservatuvar öğrencilerinin akademide aldıkları yüksek bir eğitim olduğunu dile getiren Filiz Ali, "Öğrencilerimiz, buradaki masterclasslarda yurt dışından gelen önemli müzik eğitimcilerinin yanı sıra farklı kentlerden gelen öğretmenlerden müzik eğitimleri alıyorlar. Bunun sonucunda da her masterclass öğrencisinin gelecekteki sanat hayatlarında çok daha ileriye gitmelerinin önü açılmış oluyor." diye konuştu.

