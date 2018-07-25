Ayvalık, yaz akşamlarında ünlü isimleri ağırlıyor

Kadri KAYA/ AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde belediyeye ait olan Açık Hava Tiyatrosu'nda 17 Temmuz'da Sibel Can konseriyle başlayan etkinlikler, 1 Eylül tarihine kadar tiyatro ve müzik dünyasının ünlü isimleri ile devam edecek.

Sanatçı Sibel Can’ın 17 Temmuz’da sahne almasıyla yaz sezonu konserlerinin başladığı Ayvalık Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu, 22 Temmuz tarihindeki 'Duman' grubu konserinin ardından, sanatçı Şevval Sam‘ın tek kişilik müzikal gösterisi ‘Müzeyyen’e ev sahipliği yaptı.

Ülkü Tamer’in çevirisi ile Hakan Gerçek tarafından sahneye taşınan tek kişilik 'Van Gogh' adlı oyun, bu akşam saat 21.00’de Ayvalık’ta yaşayanların beğenisine sunulacak. Yarın akşam saat 21.00’de Ayvalık Belediyesi Mesut Duran Müzik Derneği konserinin ardından, 27 Temmuz Cuma akşamı Candan Erçetin konser verecek. 28 Temmuz Cumartesi akşamı Kenan Doğulu konserine ev sahipliği yapacak Açık Hava Tiyatrosuna, 29 Temmuz Pazar akşamı oyuncu Mert Fırat tiyatro oyunu, 30 Temmuz Pazartesi akşamı Sunay Akın, gösterisiyle konuk olacak. Sevilen şarkıcı Sıla'nın konseri 31 Temmuz Salı akşamı, Mabel Matiz’in konseri 1 Ağustos Çarşamba akşamı, Göksel’in konseri 3 Ağustos Cuma akşamı, Leman Sam konseri 4 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.00’de gerçekleştirilecek.

FAZIL SAY, GENCO ERKAL VE ANADOLU ATEŞİ AYVALIK’A GELİYOR

Türk müziğinin önemli isimlerinden Sertab Erener, 7 Ağustos Salı akşamı konser verecek. Piyanist Fazıl Say’ın konseri 10 Ağustos Cuma akşamı düzenlenecek. Usta tiyatrocu Genco Erkal, Türkiye’de oynanan ilk tek kişilik oyun olan ‘Bir delinin hatıra defteri’ni 11 Ağustos Cumartesi akşamı sahneleyecek. Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un 'Ferhangi Şeyler' oyunu 13 Ağustos Pazartesi akşamı sahnelenecek.

93 ülkede, 3850 canlı performans ile 35 milyonu aşan izleyici tarafından izlenen Anadolu Ateşi, Ayvalık’ta üst üste iki akşam gösteri yapacak. Anadolu Ateşi'nin gösterisi 12 ve 13 Ağustos akşamları gerçekleştirilecek.

Sanatçı Ata Demirer, 14 Ağustos akşamı Açık Hava Tiyatrosu’nda Ayvalık’ta yaşayanlarla buluşacak. Fatih Erkoç konseri 15 Ağustos Çarşamba akşamı, Ayşen Guruda'nın 'Deli Kadın' adlı oyunu 16 Ağustos akşamı, Yeni Türkü konseri 17 Ağustos Cuma akşamı, Koray Avcı konseri 18 Ağustos Cumartesi akşamı yapılacak. Sanatçı Erdal Beşikçioğlu’nun gösterisi 20 Ağustos Pazartesi akşamı, Manuş Baba konseri 22 Ağustos Çarşamba akşamı, Cem Adrian konseri 23 Ağustos Perşembe akşamı, Buray konseri 24 Ağustos Cuma akşamı, Rafadan Tayfa adlı oyun ise 25 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20.00’de, Emre Kınay’ın ‘İki Bekar’ adlı tiyatro oyunu 27 Ağustos Pazartesi akşamı Açık Hava Tiyatrosunda düzenlenecek diğer etkinlikler. Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu’nda yaz ayının son etkinliği ise 1 Eylül akşamı Selami Şahin’in ‘Seninle başım dertte’ adlı müzikali olacak.

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