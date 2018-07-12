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Ayvalık'ta 10 yaşındaki Zehranur, denizde boğuldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 17:08 | Son Güncelleme

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan Zehranur Adıgüzel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan Zehranur Adıgüzel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ankara'nın Keçiören ilçesine getirilen Zehranur Adıgüzel'in cenazesi Muhammediye Camii’ne götürüldü. Cenazede Zehranur'un annesi Vildan ve Demirel Adıgüzel çiftinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Zehranur’un cenazesi gözyaşlarıyla Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenazenin getirilişi

-Cenaze namazı

-Detay

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)

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