HABER

Ayvalık'ta 12 saatte metrekareye 41,7 kilo yağış düştü

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 13:57 | Son Güncelleme 1 saat önce

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artırarak, devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede, dün saat 21.00'den bugün saat 09.00'a kadar metrekareye 41,7 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Ayvalık'ta etkili olan sağanak nedeniyle Hayrettin Paşa Mahallesi, Merkez Hastane Caddesi, 1. Sokak başta olmak üzere birçok sokağın yolu göle döndü. Su, diz altı seviyesine ulaşırken, ilçe sakinleri evden çıkmakta zorlandı. Hayrettin Paşa Mahallesi'nde yaşayan Nazife Mersinoğulları, "Evlerimiz tehlikede, su basıyor. Ne kadar çalışma yapılsa da netice böyle. Vatandaş zor durumda. Hemen hemen her sokağımız böyle. Bu yağmurda çıkıp, dolaşma imkanımız olmuyor. Yetkililerden sorunun bir an önce çözümlenmesini istiyorum” dedi.

Barbaros Caddesi'nde ilçenin en eski bakkallarından birini işleten Müjdat Sevindik ise "42 yıllık esnafım ve bu köşedeyim. Yıllardır çile bitmedi. Her yağmur yağışında, rögar pislikleri önümüzde. Muhtardan da şikayetçiyim. Sorunlara daha ciddi ilgilenmesini isterim. Geçen yıl BİMER'e kadar bildirdim, cevap geldi; ama icraat olmadı. Bugünkü şartlarda bunların üstesinden gelmek mümkün. Umarım bugünden sonra ilgili makamlar ilgilenirler ve bu sıkıntılar biter. En kötüsü çocuklarımız, pis sular içinden geçerek okula gidip geliyorlar. Dizlere kadar su oluyor. İki kez dükkanımı su bastı” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Nilüfer Kolpa da "Dışarı çıkamıyoruz. Oğlum, işten gelecek o da eve giremiyor. Belediyeye kaç oldu telefon ediyoruz, hiç ilgilenilmiyor. Böyle bir şeyi her zaman yaşıyoruz. Oğlum, işten gelecekti; ama dışarıda kaldı. Öğleye kadar eve gelemez. Her yağmurda sokağı su basıyor, evimizi de su basma tehlikesi oluyor” dedi.

İşleri nedeniyle sokağa çıkmak zorunda kalanlar, göle dönen yollardan geçerken atlayarak, ıslanmamaya çalıştı.

Öte yandan Ayvalık'ta, dün saat 21.00'den bugün saat 09.00'a kadar metrekareye 41,7 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Nöbet kulübesinde iğrenç taciz: 'Asker abi bunu bana niçin yaptı'

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Ankara'da kaza! Ölü ve yaralılar var

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

New York Times: Erdoğan yıl boyu Avrupa'ya fırça attı, şimdi iyiyi oynuyor

Alper Potuk fena yakalandı

Alper Potuk fena yakalandı

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

Türkiye'nin en güvenilir 30 ismi açıklandı

Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan ev mektubu

Zeynep Kılıçdaroğlu’ndan ev mektubu

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın KHK eleştirisine yanıt

Türkiye ile Rusya arasında S-400 imzaları atıldı!

Türkiye ile Rusya arasında S-400 imzaları atıldı!

Holding patronu adliyede... Yüzünü montuyla gizledi

Holding patronu adliyede... Yüzünü montuyla gizledi

2017 Yılı Böyle Geçti

2017 Yılı Böyle Geçti

Arabasının arkasına yazılar astı, arkadaşlarıyla mangal partisi verdi! Genç kadının boşanma sevinci

Arabasının arkasına yazılar astı, arkadaşlarıyla mangal partisi verdi! Genç kadının boşanma sevinci

'Küçük Prens' güvenlik gerekçesiyle cezaevine alınmadı

'Küçük Prens' güvenlik gerekçesiyle cezaevine alınmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.