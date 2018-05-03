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Ayvalık'ta 1'inci Doğa Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 16:38 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde 3 gün sürecek Doğa Festivali’nde, ilçenin gastronomiden doğal güzelliklerine tüm özellikleri halka ve ziyaretçilere sunulacak.

Ayvalık'ta 1'inci Doğa Festivali başladı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde 3 gün sürecek Doğa Festivali’nde, ilçenin gastronomiden doğal güzelliklerine tüm özellikleri halka ve ziyaretçilere sunulacak.
Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından organize edilen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık Ticaret Odası tarafından desteklenen Ayvalık 1’inci Doğa Festivali, 06 mevkiinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüş ile başladı. Açılış törenine; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, Ayvalık Belediye Başkanı CHP’li Rahmi Gençer, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, Ayvalık Turizm Danışma Büro Sorumlusu Yasemin Gençer, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kesilen kurdele ile 3 gün sürecek 1’nci Ayvalık Doğa Festivali başladı. Kürsüye yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte çıkan Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca, festivalin Ayvalık esnafına hayırlı olmasını dileyerek, “Biz bu yola çıkarken başka ilçeler gibi sadece ot ile sınırlandırmadık. Çünkü Ayvalık’ımız Türkiye’nin incisi, Ege’nin birincisi bir ilçedir. Ot çeşitliliği, kültürel tarih, denizimiz ve kumumuz ile gerçekten Türkiye’nin incisiyiz. Doğa festivalimizin bu yıl ilkini yapıyoruz. Devam etmek ve sağ olduğumuz müddetçe daha geniş organizasyonlara yer vermek istiyoruz” dedi.
Doğayla çok güzel örtüşen Ayvalık’ta böyle bir festival düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu kaydeden Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise “İnşallah bu festival Ayvalık’a çok yön katacak. Ayvalık’ın ve ürünlerinin doğru tanıtımında çok fayda getireceğine, şehrimize yeni bir hareket getireceğine inancım sonsuz. Hep birlikte yaparsak Ayvalık’ta her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum” diye konuştu.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise “Türkiye’nin incisi, Ege’nin birincisi olan topraklardayız şu anda. Burası bizim gözümüz gibi korumamız gereken bir yerleşim birimi. Turizm ilçemiz, zeytin ilçemiz, tarımın, hayvancılığın yapıldığı, Ege’nin en güzel koylarının olduğu bir yer. Turizm ve doğanın korunması anlamında mutlaka destekleyeceğiz. UNESCO Mirası içine dahil olacağına yürekten inanıyorum. Biz de destekliyoruz. Böyle bir yerleşim yerleri bulmak çok zor. Geçmişi muhafaza eden, geleceğe bu mirası doğru şekilde aktarabilen yerleşim yerlerimiz çok azaldı. Bunları insanlar yok etti. Maalesef daha fazla kazanma hırsı, daha fazla rant derken tarihi eserlerimizi yok ettik, çevremizi kirlettik, doğayı perişan ediyoruz. Burada farkındalık oluşturmak açısından festivalin ismi güzel konulmuş” dedi.
Konuşmaların ardından, Cumhuriyet Meydanı’nda yöresel lezzetler ve el işlerinin sergilendiği stantlar gezildi. 3 gün sürecek festivalde, otları tanıma ve toplama gezileri, yemek, el işi atölyeleri, yabani ot ile bitkilerle beslenme ve tedavi söyleşileri, mübadele ile ilgili kısa film gösterimi, konserler, yöresel kıyafetlerle hazırlanmış defileler, halk dansları gösterisi gibi etkinlikler gerçekleşecek. Festivalde, misafirlerin keyifli zaman geçirmelerinin yan sıra doğayı ve kentin yüzlerce yıllık kültür birikimini de yakından tanıma fırsatı bulmaları amaçlanıyor.

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Ayvalık'ta 1'inci Doğa Festivali başladıAyvalık'ta 1'inci Doğa Festivali başladıAyvalık'ta 1'inci Doğa Festivali başladıAyvalık'ta 1'inci Doğa Festivali başladı

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