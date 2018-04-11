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Ayvalık’ta 3 gencin çarparak hayatını kaybettiği direk yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 14:56 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 7 Nisan gecesinde yaşanılan ve 3 genç fidanın hayatına mal olan trafik kazasında, gençlerin içinde bulundukları otomobilin çarptığı yol kenarındaki beton direk yenilendi.Üstünde Sefa-Çamlık Mahallesi’nin Laka mevkiinde ikamet edenlerin elektrik enerjisini sağlayan büyük bir trafonun bulunduğu direğin kaza sonrasında kullanılmaz hale geldiği ve her an yıkılma tehlikesi oluşturması üzerine harekete geçen yetkililer, hummalı çalışmaların ardından, beton direği yenisiyle değiştirmesi mahalle sakinleri tarafından da büyük memnunlukla karşılandı.

Ayvalık’ta 3 gencin çarparak hayatını kaybettiği direk yenilendi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 7 Nisan gecesinde yaşanılan ve 3 genç fidanın hayatına mal olan trafik kazasında, gençlerin içinde bulundukları otomobilin çarptığı yol kenarındaki beton direk yenilendi.
Üstünde Sefa-Çamlık Mahallesi’nin Laka mevkiinde ikamet edenlerin elektrik enerjisini sağlayan büyük bir trafonun bulunduğu direğin kaza sonrasında kullanılmaz hale geldiği ve her an yıkılma tehlikesi oluşturması üzerine harekete geçen yetkililer, hummalı çalışmaların ardından, beton direği yenisiyle değiştirmesi mahalle sakinleri tarafından da büyük memnunlukla karşılandı.

Ayvalık’ta 3 gencin çarparak hayatını kaybettiği direk yenilendi

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