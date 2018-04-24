Ayvalık’ta 5. Uluslar arası Halk Oyunları Şenliği Coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "5. Ayvalık Uluslararası Halk Oyunları Şenliği" başladı.

Cumhuriyet Meydanı’ndan, Ayvalık Belediyesi’ne ait Amfi Tiyatro’ya kadar yapılan kortej yürüyüşü ile başlayan şenliğe; Romanya, Bulgaristan ve Makedonya’dan gelen halk oyunları ekipleri katıldı.

Kortej yürüyüşünde; Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Kıtay, Belediye Meclis Üyesi Salman Kayran, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Müdür Bahadır’dan anlamlı konuşma

Amfi tiyatroda son bulan yürüyüşün ardından şenliğin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, düzenledikleri organizasyona katılımın yoğun olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Amaçlarının, Mustafa Kemal Atatürk’ün, dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını renklendirmek olduğunu dile getiren Milli Eğitim Müdürü Bahadır, "Bir kültür ve medeniyetler beşiği olan yurdumuzun neredeyse her yöresinde ayrı oyunlar, ayrı giysiler ve ayrı müziklerle icra edilesi geliyor. Festivalimizde bunlardan seçkin örneklerini seyranını, ümit ederim ki yurt dışından gelen konuklarımız ile bir sevgi köprüsü inşa ederek gerçekleştireceğiz. Hatırlanacağı üzere 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ve himayesinde Beylerbeyi Saray’ında Birinci Uluslar arası Halk Oyunları Festivali düzenlenmişti. Düzenlenen bu festivale Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan halk oyunları ekipleri de katılmıştı. Ne mutlu bizlere ki, Türk kültürüne, tarihine ve diline verdiği değerden ve geçmişine sahip çıkmayan milletlerin geleceğinin de olmayacağı fikrinden yola çıkarak milli oyunlarımızı böylesine müstesna bir topluluk önünde sergileme fırsatı bulduk” dedi.

Güner Bahadır konuşmasında, “Çocuklarımıza ‘Hayat bayram olsun’ gayesiyle 23 Nisan akşamında bilhassa karar kıldığımız böyle bir organizasyon ile bir araya gelmemiz hususunda bizden destek ve himayelerini desteklerini Sayın Kaymakamımıza hassaten teşekkürlerimi sunmak isterim. Ayrıca bu güzel festival akşamında başta ülkemiz dışından gelen Romanya, Makedonya ve Bulgaristan halk oyunları ekiplerinin yanı sıra katılan tüm ekiplerimize, Halk Eğitimi Merkezimize, belediyemize, destek veren Büyük Ayvalık halkına, eğitimcilerimize ve organizasyonun organizasyonu süsleyen Salih Özsoy’a gönül dolusu teşekkür ediyorum.”diye konuştu.

Kaymakam Görgülüaslan, “Bu güzel bayramı tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlamak istiyoruz”

Konuk ülkelerin halk oyunları ekipleri tarafından Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan ve İlçe Mili Eğitim Müdürü Güner Bahadır’a çeşitli hediyelerin verilmesinden sonra konuşan Kaymakam Görgülüaslan da, şenliğe katılan herkese teşekkür ederek, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi bir bayramın çocuklara armağan edildiğini bir başka ülkede göremezsiniz. Bizlere bu güzel günümüzü, bu güzel anımızı evlatlarımızla beraber kutlarken, bunu tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlamak istiyoruz. Kendimizi bildiğimiz bileli, biz bu bayramımızı dünyanın çocuklarıyla birlikte, dünya evlatlarıyla beraber kutluyoruz. Bu bizim, en büyük güzelliklerimizden biridir ve biz buna vesile olmaktan son derece büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ayvalık olarak bizlerde burada, bu yıl 5. sini gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte, kendi ecdadımızdan gördüklerimizi uygulamaya çalışıyoruz. Bu güzellikte emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından; Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi, Atatürk İlkokulu, Romanya’dan gelen Emil Antohi Grubu, Abdülvahit Sağlam İlkokulu, Bulgaristan’dan gelen Youth Folklore Ensemble topluluğu, Burhaniye Misya, Romanya’dan gelen Demokrat Türk Birliği, Altınova Merkez İlkokulu, Romanya Lugojana Cihildren’s Folk Grubu, Kıvanç Sarlıcalı İlkokulu, Makdeonya’dan gelen Kud Pletanka Grubu ve Ayvalık Halk Eğitimi Merkezi Karma Grubu halk oyunlarını sergiledi.

Açık Hava Tiyatrosunu dolduranların coşkulu destekleriyle gösterimlerini tamamlayan halk oyunları ekipleri gönüllerde taht kurdu.